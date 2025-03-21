Частка електромобілів серед проданих вживаних авто віком до 5 років зросла до 50%

Упродовж лютого українці придбали 4,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних автівок віком до 5 років.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Загалом минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%. Далі йдуть бензинові авто – 33%, гібридні – 8%, дизельні – 7% та авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

Tesla Model Y – 430 автіівок;

Tesla Model 3 – 285;

Nissan Rogue – 129;

KIA Niro – 129;

Audi E-Tron Sportback – 118;

Chevrolet Bolt – 116;

Hyundai Kona – 112;

Volkswagen Tiguan – 102;

Audi Q5 – 90;

Mazda CX5 – 87.

Як повідомлялося, у 2024 році український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.