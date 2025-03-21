Частка електромобілів серед проданих вживаних авто віком до 5 років зросла до 50%
Упродовж лютого українці придбали 4,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних автівок віком до 5 років.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Загалом минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%. Далі йдуть бензинові авто – 33%, гібридні – 8%, дизельні – 7% та авто з ГБО – 2%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y – 430 автіівок;
- Tesla Model 3 – 285;
- Nissan Rogue – 129;
- KIA Niro – 129;
- Audi E-Tron Sportback – 118;
- Chevrolet Bolt – 116;
- Hyundai Kona – 112;
- Volkswagen Tiguan – 102;
- Audi Q5 – 90;
- Mazda CX5 – 87.
Як повідомлялося, у 2024 році український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль