Міноборони отримає права на винаходи військовослужбовців, але обіцяє їм винагороду

Міністерство оборони отримуватиме майнові правва на винаходи військовослужбовців, щоб ефективніше масштабувати інноваційні розробки, а самим військовослужбовцям обіцяють авторську винагороду.

Такі зміни до законодавства про захист прав інтелектуальної власності ініціювало Міноборони, повідомляє пресслужба міністерства.

"На сьогодні військовослужбовці наукових установ, спеціалізованих технологічних центрів, технічних майстерень та інших підрозділ Сил оборони щодня працюють над рішеннями, які допомагають нищити ворога. Однак права інтелектуальної власності на ці рішення залишаються незахищеними, на відміну від цивільної сфери", – пояснили у Міноборони.

Для розв’язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти №13110 та №13111, які передбачають такий розподіл прав інтелектуальної власності:

особисті немайнові права (авторство, збереження цілісності твору) належатимуть військовослужбовцеві, який є автором або винахідником такого об’єкта;

майнові права (використання, ліцензування) набуватиме держава в особі Міноборони (або іншого органу, де особа проходить військову службу).

Водночас у міністерстві обіцяють, що військовослужбовцям-винахідникам все ж виплачуватимуть винагороду.

"Зміни до законодавства забезпечать виплату справедливої винагороди військовослужбовцям за створені ними об’єкти прав інтелектуальної власності. Також буде усунуто перешкоди для масштабування технологічних рішень завдяки чітким повноваженням Міноборони на видачу ліцензій", – заявили у міністерстві.

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Як повідомлялося, у лютому Кабмін за пропозицією Міністерства оборони спростив механізм здійснення попередньої оплати за державними контрактами держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ). Зокрема, тепер виробники зброї можуть отримувати аванси від АОЗ терміном до 24 місяців.