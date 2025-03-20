Ляшко анонсував зниження цін на ще майже 300 медпрепаратів

Виробники погодилися знизити відпускні ціни ще на 273 медичних препарати, в середньому вони подешевшають на 16%.

Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Маємо список із 273 медичних препаратів від 26 виробників, які також уже змінили або змінюють оптово-відпускну ціну в середньому десь на 16%. Із них 97 препаратів – це ті, які є у нас в Національному переліку, 90 рецептурних препаратів, 86 безрецептурних препаратів", – сказав Ляшко.

Він пообіцяв, що ціни на ці препарати в аптеках знизяться найближчим часом, "коли пройде закупка нових препаратів за новими цінами від дистриб'юторів і будуть доставлені в аптеку".

Щодо переліку ліків, ціни на які були знижені з 1 березня, то Ляшко зазначив, що питання було вирішено комплексно.

"Топ 100 – це було взято те, що найбільш частіше купували українці в українських аптеках українського виробника. Це ті препарати, за які українці віддавали найбільше коштів з власної кишені. Тому коли на них знизились ціни на 30%, то це найбільш відчутно буде для українського пацієнта", – запевнив міністр.

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Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати