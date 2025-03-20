Глобальний рейтинг щастя: Україна опустилась до рівня країн Африки, Росія піднялась на 66 місце
Україна посіла 111 місце зі 147 у світовому рейтингу щастя, що на шість сходинок гірше за результат попереднього року.
Про це свідчить Глобальний звіт про щастя, опублікований у Міжнародний день щастя, 20 березня, передає Deutsche Wellе.
Поряд з Україною у рейтингу розташувалися переважно країни Африки (Нігер - 110 місце, Марокко – 112, Туніс – 113, Мавританія – 114). Трохи щасливішими за українців себе відчувають мешканці Пакистану (109 місце) та Палестини (108 місце).
До початку повномасштабної війни, у 2020-2021 роках Україна займала у рейтингу 78-79 місце, у 2022-2024 роках вона опустилася на 104-106 місце.
Водночас росіяни після початку повномасштабного вторгнення в Україну стали щасливішими, свідчать дані рейтингу. У 2022 році РФ піднялась у ньому із 72 на 51 місце, у 2023 році – опустилася на 69, у 2024 – на 74, але у 2025 піднялась на 66.
Загалом, найщасливішою нацією світу вже восьмий рік поспіль визнали фінів. Друге місце посіла Данія, а замкнула трійку лідерів Ісландія. У топ-10 вперше в історії рейтингу увійшли Коста-Ріка (6-те місце) і Мексика (10-та позиція).
Водночас США зайняли у рейтингу 24-ту позицію – таким чином, рівень щастя американців впав до найнижчого значення з моменту випуску першого звіту.
Найгірші результати у вимірі щастя цього року продемонстрували Ліван, Сьєрра-Леоне та Афганістан, владу в якому у 2021 році захопив радикальний ісламістський рух "Талібан".
Нагадаємо, Глобальний звіт про щастя щорічно публікують у Міжнародний день щастя, який Організація Об'єднаних Націй встановила у 2012 році.
Становище кожної країни визначається безліччю критеріїв, серед яких – тривалість життя, соціальна підтримка, валовий внутрішній продукт, свобода та рівність, сприйняття корупції, щедрість та інші.
З 2024 року звіт публікує один із дослідницьких інститутів Оксфордського університету у співпраці з інститутом дослідження громадської думки Gallup і підрозділом ООН з вироблення рішень у сфері сталого розвитку.
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Я з вами на одному полі не срав ,що ви переходили до мене на ти )))
Людина ,яка висловлює претензії до форми ігноруючи суть , а також висловлює претензії до незнайомця незнаючи нічого про нього - веде себе як невиховане бидломоскаль ,хоч би як щиро не писало українською
Це все ще потрібно знати про роССіян.
Трудових успіхів!
66 - Highway to Hell
Він включає індекс, який використовується для вимірювання колективного щастя та добробуту населення.
Валовий національний індекс щастя був запроваджений як мета уряду Бутану в Конституції Бутану, прийнятій 18 липня 2008 року.
вєлікоп#дороссы !
нкеведешникитецекуни, аорепціонери і тому подібна шушваль.
У 2024 році кількість власників автомобілів, що підлягають сплаті «податку на розкіш», зросла на 38%.
Але ж як хочеться щоб Україна стала в один ряд з цивілізованими націями і відповідала тим стандартам суспільства .