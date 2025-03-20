Глобальний рейтинг щастя: Україна опустилась до рівня країн Африки, Росія піднялась на 66 місце

Україна посіла 111 місце зі 147 у світовому рейтингу щастя, що на шість сходинок гірше за результат попереднього року.

Про це свідчить Глобальний звіт про щастя, опублікований у Міжнародний день щастя, 20 березня, передає Deutsche Wellе.

Поряд з Україною у рейтингу розташувалися переважно країни Африки (Нігер - 110 місце, Марокко – 112, Туніс – 113, Мавританія – 114). Трохи щасливішими за українців себе відчувають мешканці Пакистану (109 місце) та Палестини (108 місце).

До початку повномасштабної війни, у 2020-2021 роках Україна займала у рейтингу 78-79 місце, у 2022-2024 роках вона опустилася на 104-106 місце.

Водночас росіяни після початку повномасштабного вторгнення в Україну стали щасливішими, свідчать дані рейтингу. У 2022 році РФ піднялась у ньому із 72 на 51 місце, у 2023 році – опустилася на 69, у 2024 – на 74, але у 2025 піднялась на 66.

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Загалом, найщасливішою нацією світу вже восьмий рік поспіль визнали фінів. Друге місце посіла Данія, а замкнула трійку лідерів Ісландія. У топ-10 вперше в історії рейтингу увійшли Коста-Ріка (6-те місце) і Мексика (10-та позиція).

Водночас США зайняли у рейтингу 24-ту позицію – таким чином, рівень щастя американців впав до найнижчого значення з моменту випуску першого звіту.

Найгірші результати у вимірі щастя цього року продемонстрували Ліван, Сьєрра-Леоне та Афганістан, владу в якому у 2021 році захопив радикальний ісламістський рух "Талібан".

Нагадаємо, Глобальний звіт про щастя щорічно публікують у Міжнародний день щастя, який Організація Об'єднаних Націй встановила у 2012 році.

Становище кожної країни визначається безліччю критеріїв, серед яких – тривалість життя, соціальна підтримка, валовий внутрішній продукт, свобода та рівність, сприйняття корупції, щедрість та інші.

З 2024 року звіт публікує один із дослідницьких інститутів Оксфордського університету у співпраці з інститутом дослідження громадської думки Gallup і підрозділом ООН з вироблення рішень у сфері сталого розвитку.