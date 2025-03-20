БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1564 відвідувача онлайн
Новини
23 199 92

Глобальний рейтинг щастя: Україна опустилась до рівня країн Африки, Росія піднялась на 66 місце

біженці,українці

Україна посіла 111 місце зі 147 у світовому рейтингу щастя, що на шість сходинок гірше за результат попереднього року.

Про це свідчить Глобальний звіт про щастя, опублікований у Міжнародний день щастя, 20 березня, передає Deutsche Wellе.

Поряд з Україною у рейтингу розташувалися переважно країни Африки (Нігер - 110 місце, Марокко – 112, Туніс – 113, Мавританія – 114). Трохи щасливішими за українців себе відчувають мешканці Пакистану (109 місце) та Палестини (108 місце).

До початку повномасштабної війни, у 2020-2021 роках Україна займала у рейтингу 78-79 місце, у 2022-2024 роках вона опустилася на 104-106 місце.

Водночас росіяни після початку повномасштабного вторгнення в Україну стали щасливішими, свідчать дані рейтингу. У 2022 році РФ піднялась у ньому із 72 на 51 місце, у 2023 році – опустилася на 69, у 2024 – на 74, але у 2025 піднялась на 66.

Читайте також: Україна погіршила позиції у світовому Індексі сприйняття корупції та посіла 105 місце

Загалом, найщасливішою нацією світу вже восьмий рік поспіль визнали фінів. Друге місце посіла Данія, а замкнула трійку лідерів Ісландія. У топ-10 вперше в історії рейтингу увійшли Коста-Ріка (6-те місце) і Мексика (10-та позиція).

Водночас США зайняли у рейтингу 24-ту позицію – таким чином, рівень щастя американців впав до найнижчого значення з моменту випуску першого звіту.

Найгірші результати у вимірі щастя цього року продемонстрували Ліван, Сьєрра-Леоне та Афганістан, владу в якому у 2021 році захопив радикальний ісламістський рух "Талібан".

Нагадаємо, Глобальний звіт про щастя щорічно публікують у Міжнародний день щастя, який Організація Об'єднаних Націй встановила у 2012 році.

Становище кожної країни визначається безліччю критеріїв, серед яких – тривалість життя, соціальна підтримка, валовий внутрішній продукт, свобода та рівність, сприйняття корупції, щедрість та інші.

З 2024 року звіт публікує один із дослідницьких інститутів Оксфордського університету у співпраці з інститутом дослідження громадської думки Gallup і підрозділом ООН з вироблення рішень у сфері сталого розвитку.

Автор: 

ООН (356) рейтинг (950) щастя (3)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+32
Країна мрії зеленського,хулє.
показати весь коментар
20.03.2025 21:00
+15
Звісно, що Україна опустилась, а пітьма піднялась. Це сталось після перемоги Тромба у США, який став допомагати пітьмі кошмарити Україну.
показати весь коментар
20.03.2025 21:03
+13
росіянам немає щастя більшого ніж когось з сусідів вбивати...
показати весь коментар
20.03.2025 21:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не бачити нам щастя....
показати весь коментар
20.03.2025 20:59 Відповісти
Країна мрії зеленського,хулє.
показати весь коментар
20.03.2025 21:00 Відповісти
100%
показати весь коментар
20.03.2025 21:15 Відповісти
В 2019 Україна посіла 133-е місце у міжнародному рейтингу "щасливих" країн. Зі 156 держав, які традиційно досліджує група науковців на замовлення ООН. Так шо зепідр не один такий ---були і до нЬого
показати весь коментар
20.03.2025 21:36 Відповісти
були, але при йому "щастя" досягло безпрецендентного апогею.
показати весь коментар
20.03.2025 22:34 Відповісти
О, я пам'ятаю Мосійчучку з її вартістю борщового набору.
показати весь коментар
20.03.2025 22:35 Відповісти
Банановая Республика имени ВовуЗЕлу!) АХАХАХАХААХА
показати весь коментар
20.03.2025 23:47 Відповісти
Палестинці себе щасливішими почувають??...значить переселенцям в Україні хреново живеться у Львові та Франківську хіба замало кацапи вас ******** якщо палестинцям і то ліпше живеться? Wtf
показати весь коментар
20.03.2025 21:03 Відповісти
тaм хaмaс. если не рaдуешься = ты aгент ж2 и рaсстрел
показати весь коментар
20.03.2025 21:17 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2025 21:18 Відповісти
Звісно, що Україна опустилась, а пітьма піднялась. Це сталось після перемоги Тромба у США, який став допомагати пітьмі кошмарити Україну.
показати весь коментар
20.03.2025 21:03 Відповісти
Ти як ота сліпа дівчинка з анекдота про пельмені🤣🤣🤣🤣до всього трампа ліпиш🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.03.2025 21:06 Відповісти
Добре ,що Трамп з'явився - а то в вже "мудрого наріду" закінчувалися винуватці їхніх бід , тоже не в собі шукати причину. Тепер все зрозуміло ,хто причина повного пісдєца ,корупції та нерівності в країні - Трамп . Ну і ***** канєшно.
показати весь коментар
20.03.2025 21:54 Відповісти
воно таке "мудре" шо 35 років обирає у владу тих хто його дрючить в усі дірки та обкрадає...
показати весь коментар
20.03.2025 22:00 Відповісти
це ти про ***** та парашу?
показати весь коментар
20.03.2025 22:30 Відповісти
Якою мовою спілкуєшься? Тарабарсько-мокшанською?
показати весь коментар
20.03.2025 22:28 Відповісти
На тій мові ,яка сенс людині в мізки доносить . Доуя бачу "україномовних-патріотів " ,які ******* (наголос на перший склад ) , і ******* (наголос на другий ) ,як москалі і ведуть країну до руйнації . І бачу російськомовних ,які мовчки роблять свою роботу ,без цієї мовно патріотичної муйні
показати весь коментар
20.03.2025 22:59 Відповісти
Та невже. А де ти був до 25р.? під стол ходив, чи з горшика не міг злізти?
показати весь коментар
20.03.2025 23:05 Відповісти
До речі. А яку власне ти справи робиш? Наклепи на українців?
показати весь коментар
20.03.2025 23:08 Відповісти
А не пішли б ви кільватері руського корабля пане -"патріоте"?)))

Я з вами на одному полі не срав ,що ви переходили до мене на ти )))

Людина ,яка висловлює претензії до форми ігноруючи суть , а також висловлює претензії до незнайомця незнаючи нічого про нього - веде себе як невиховане бидломоскаль ,хоч би як щиро не писало українською
показати весь коментар
20.03.2025 23:14 Відповісти
Одне слово "Швондер"
показати весь коментар
21.03.2025 04:01 Відповісти
І дійсно, ти як ота сліпа дівчина. Який зараз оклад у іпсошників?
показати весь коментар
20.03.2025 22:26 Відповісти
Водночас росіяни після початку повномасштабного вторгнення в Україну стали щасливішими, свідчать дані рейтингу. У 2022 році РФ піднялась у ньому із 72 на 51 місце, у 2023 році - опустилася на 69, у 2024 - на 74, але у 2025 піднялась на 66. Джерело: https://biz.censor.net/n3542336
Це все ще потрібно знати про роССіян.
показати весь коментар
21.03.2025 06:27 Відповісти
росіяни піднімаються у рейтингу за рахунок тих, хто отримав виплати за загиблих. Якби не зниклі безвісти, то там би взгалі вони були би на тридцятому місці.
показати весь коментар
20.03.2025 21:04 Відповісти
росіянам немає щастя більшого ніж когось з сусідів вбивати...
показати весь коментар
20.03.2025 21:06 Відповісти
Україна теж підіймається за рахунок депутатів, чиновників, суддів, та прокурорів.
показати весь коментар
20.03.2025 22:02 Відповісти
Та ні, рейтинг піднявся після зростання кількості пральних машин та унітазів на душу населення ...
показати весь коментар
20.03.2025 22:24 Відповісти
Безсумнівно це теж важливий і впливовий фактор.
показати весь коментар
20.03.2025 22:57 Відповісти
ЗЄля старається з усіх сил в турборежимі.
показати весь коментар
20.03.2025 21:05 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2025 21:08 Відповісти
майбутнє покоління буде відвойовувати пройобаний південь за з/п від тисячі євро на місяць.
показати весь коментар
20.03.2025 23:00 Відповісти
їх батькі массово вивозять за кордон з країни мрій
показати весь коментар
21.03.2025 01:09 Відповісти
то вже буде іспанське чи німецьке майбутнє покоління. Будуть потім приїжджати раз на рік провідати батьків. Але це не точно.
показати весь коментар
21.03.2025 01:58 Відповісти
якщо батькі теж невиїдуть)
показати весь коментар
21.03.2025 03:46 Відповісти
як показує життя - якщо не виїхали одразу, то потім навряд чи виїдуть.
показати весь коментар
21.03.2025 04:48 Відповісти
Яке нах щастя,коли кожну ніч свинособачі ишахеди над головою..
показати весь коментар
20.03.2025 21:05 Відповісти
Погано не те шо літають... Погано шо люди розміють перспективи у нас так собі
показати весь коментар
20.03.2025 21:08 Відповісти
шо,шо?
показати весь коментар
20.03.2025 21:19 Відповісти
Спати йди🤣🤣
показати весь коментар
20.03.2025 21:20 Відповісти
Я на роботі,свинособак відловлюю..
показати весь коментар
20.03.2025 21:30 Відповісти
Гарна робота !
Трудових успіхів!
показати весь коментар
20.03.2025 21:43 Відповісти
🤣🤣соромлюсь спитати шо ти з ними як впіймаєш робиш?
показати весь коментар
20.03.2025 21:50 Відповісти
можно жить в бочке и считать себя счастливым
показати весь коментар
20.03.2025 21:05 Відповісти
для рф все логічно.
66 - Highway to Hell
показати весь коментар
20.03.2025 21:06 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2025 21:07 Відповісти
Тому що для рашистів щастя це вбивати людей і робити комусь горе, нехай самі даже траву і крис будуть жерти. Впевнений що якщо північнокорейців запитати так вони щасливіші за швейцарців і німців. Тому це дебільний метод вимірювання щастя. Ви переведіть на хліб в якій країні хто скільки може дозволити собі купити
показати весь коментар
20.03.2025 21:09 Відповісти
Вася,,,щастя в ненабитому пузі
показати весь коментар
20.03.2025 21:11 Відповісти
А в чому? В тому що ти за зміну зробив дві норми а завтра всерешся но зробиш три і отримаєш грамоту від профкому? Чи для тебе щастя коли пятилетку пройшли за чотири роки?
показати весь коментар
20.03.2025 21:21 Відповісти
критерії визначення щастя- тривалість життя, соціальна підтримка, валовий внутрішній продукт, свобода та рівність, сприйняття корупції, щедрість та інші.
показати весь коментар
20.03.2025 21:41 Відповісти
Що й доводить, що кацапня почувається щасливою, коли масово вбиває невинних...
показати весь коментар
20.03.2025 21:10 Відповісти
Самі щасливі люди в дурдомі. Вони вірять що в них все дуже добре
показати весь коментар
20.03.2025 21:11 Відповісти
Финляндия - дурдом?
показати весь коментар
20.03.2025 21:31 Відповісти
Не дарма зелені по Афріці в турне роз'їджали, набиралися досвіду.
показати весь коментар
20.03.2025 21:11 Відповісти
Кацапи на сьомому небі від щастя...
показати весь коментар
20.03.2025 21:15 Відповісти
ЧИТАЄМ УВАЖНО....критерії визначення щастя- тривалість життя, соціальна підтримка, валовий внутрішній продукт, свобода та рівність, сприйняття корупції, щедрість та інші.
показати весь коментар
20.03.2025 21:16 Відповісти
Валове національне щастя, яке іноді називають валовим домашнім щастям (GDH), є філософією, якою керується уряд Бутану.

Він включає індекс, який використовується для вимірювання колективного щастя та добробуту населення.

Валовий національний індекс щастя був запроваджений як мета уряду Бутану в Конституції Бутану, прийнятій 18 липня 2008 року.
показати весь коментар
20.03.2025 21:18 Відповісти
У 2011 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 65/309 «Щастя: на шляху до цілісного підходу до розвитку», закликаючи країни-члени наслідувати приклад Бутану і вимірювати щастя і благополуччя, а також називаючи щастя «фундаментальною людською метою».
показати весь коментар
20.03.2025 21:19 Відповісти
Незабаром після цього, 20 березня було оголошено ООН Міжнародним днем щастя в 2012 році резолюцією 66/28.
показати весь коментар
20.03.2025 21:21 Відповісти
Одна з найбідніших країн світу - Бутан взяла цю ідею на озброєння, мовляв ми злидні, але ж щасливі.
показати весь коментар
20.03.2025 21:33 Відповісти
Цікаво. Мексика у топ-5 світу (!) за рівнем злочинності, а індекс щастя населення -- зашибісь.
показати весь коментар
20.03.2025 21:21 Відповісти
чарівний порошок й не таке творить зі споживачем, навіть з кацапами, навіть в окопі..
показати весь коментар
20.03.2025 21:55 Відповісти
Як наголосували-так і отримали: чудес не буває і свідчить про дуже низький рівень політичної свідомості населення.
показати весь коментар
20.03.2025 21:21 Відповісти
В 2019 році Україна посіла 133-е місце у міжнародному рейтингу "щасливих" країн. Зі 156 держав, які традиційно досліджує група науковців на замовлення ООН.
показати весь коментар
20.03.2025 21:33 Відповісти
Ну, до 2019 борщовий набір дорогий був, але ж в 2019 прийшов кінець епохи бідності.
показати весь коментар
20.03.2025 22:24 Відповісти
Як наголосували в 1991,таке і отримали в подальшому,в т.ч. такий рейтинг "щастя".
показати весь коментар
20.03.2025 22:31 Відповісти
Пуст те, кто заказывает такие опросы и выставляет липовые рейтинги, для полного счастья засунет их результаты себе в задницу.
показати весь коментар
20.03.2025 21:22 Відповісти
яке там щастя, коли все летить та гепає навколо
показати весь коментар
20.03.2025 21:22 Відповісти
один із найтупіших рейтингів, які я зустрічав..
показати весь коментар
20.03.2025 21:26 Відповісти
Тупо не визнавати очевидне
показати весь коментар
20.03.2025 21:42 Відповісти
З рашки щастя так і пре - на Украіну
показати весь коментар
20.03.2025 21:32 Відповісти
То есть мы счастливы,как в Нигере нигеры?
показати весь коментар
20.03.2025 21:34 Відповісти
Хтось таки дуркує.
показати весь коментар
20.03.2025 21:37 Відповісти
Обратите внимание, как "счастливые" мексикосы (10 место) рвут задницу чтобы поделиться "счастьем" с несчастными амерами (24место) )))
показати весь коментар
20.03.2025 21:43 Відповісти
Це не війна, а крадівництво опустило рейтинг України.
показати весь коментар
20.03.2025 21:57 Відповісти
путінскіє шєстьоркі на своєму місці

вєлікоп#дороссы !
показати весь коментар
20.03.2025 21:58 Відповісти
На початку війни - було тривожно і неспокійно,серйозні обстріли - але люди були об'єднані та рішучі , ьула надія допомагали один одному , мєнтів,прокурорів та інших сервісних служб і близько не було . А зараз , цих всіх тилових слабовиків - як сміття навколо ,і від цього піздьожу медіповій та чиновників - одна безнадія в людей...
показати весь коментар
20.03.2025 22:00 Відповісти
У цього ''глобального світу'' є шось в голові? Яке щастя може бути в країні де йде війна, та ще з ким, з кацапами?!
показати весь коментар
20.03.2025 22:13 Відповісти
У нас у 22 році теж була війна, але були на 98 місці. Інша справа що з одного боку тепер кацапи з іншого нкеведешники тецекуни, аорепціонери і тому подібна шушваль.
показати весь коментар
21.03.2025 13:32 Відповісти
Це просто не тих опитували

У 2024 році кількість власників автомобілів, що підлягають сплаті «податку на розкіш», зросла на 38%.
показати весь коментар
20.03.2025 22:41 Відповісти
Бо у нас папуас на всіх портретах у владних кабінетах.
показати весь коментар
20.03.2025 22:44 Відповісти
Безумовно є змова в тому, що Україна з 91 року борсалась на місті, не є членом жодного альянсу або союзу, демократія була радше удаваною ніж справжньою
Але ж як хочеться щоб Україна стала в один ряд з цивілізованими націями і відповідала тим стандартам суспільства .
показати весь коментар
20.03.2025 23:04 Відповісти
Найтемніша ніч перед світанком.. Тримайтеся українці.
показати весь коментар
21.03.2025 07:10 Відповісти
Девіз всього періоду існування нашої держави )
показати весь коментар
21.03.2025 09:14 Відповісти
У минулому році була надія, що зєля піде у відствку і вибори. Тепер ця надія луснула, як мильна бульбашка, гадьониш призначив себе пожиттєвим імператором
показати весь коментар
21.03.2025 07:30 Відповісти
Рейтинг щастя майже як в концтаборі, з цією владою дивно ще на на останньому місці. Доречі у 22 ми були на 98 місці
показати весь коментар
21.03.2025 13:29 Відповісти
І чого б це так?
показати весь коментар
21.03.2025 14:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 