Євросоюз виділятиме Україні по 1 мільярду євро на місяць за рахунок заморожених активів РФ, – Домбровскіс (оновлено)

Євросоюз планує до листопада надавати Україні по 1 мільярду євро на місяць у межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine, за яким повернення коштів відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Водночас у грудні 2025 року ЄС планує передати Україні останні 6 млрд євро за програмою ERA одним траншем, повідомив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс, передає Інтерфакс-Україна.

"Враховуючи, що потребу у фінансуванні на цей рік покрито, ми в певному сенсі переглянули цей графік виплат, щоб допомогти Україні покрити розрив у фінансуванні, який зазвичай виникає в січні", – пояснив єврокомісар.

Домбровскіс уточнив, що загалом на цей рік ЄС планує виділити Україні 30,5 млрд євро, зокрема 12,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility та 18 млрд євро за механізмом ERA, з яких перші 3 млрд євро Україна вже отримала у січні, а ще 1 млрд євро – сьогодні.

"Що стосується Ukraine Facility, то наступна виплата запланована в розмірі 4,5 млрд євро на квітень", – додав він.

Єврокомісар нагадав, що виділення фінансування Ukraine Facility прив’язано до виконання реформ та законодавчої роботи, прописаних у Плані України, і це питання він обговорював під час візиту в Київ, у тому числі й у Верховній Раді.

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Як повідомлялося, сьогодні, 20 березня, Україна отримала ще 1 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи країн "Великої сімки" ERA. Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 млрд євро.

Нагадаємо, 13 березня Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи ERA. А 7 березня Україна отримала перший такий транш від Великої Британії – обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (майже $1 млрд).

Нагадаємо, у червні 2024 року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада. Зокрема, Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки країн "Великої сімки" за програмою ERA.