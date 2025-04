"Київстар" заплатить за Uklon 7,3 мільярда гривень. Наглядова рада затвердила угоду

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" придбає 97% онлайн-сервісу таксі Uklon за 7,25 мільярда гривень.

Таке рішення наглядова рада компанії схвалила на засіданні 18 березня, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на дані у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Таким чином, наглядова рада дозволила "Київстару" вчинення значного правочину – договору купівлі-продажу часток по 97% у ТОВ "Тех Уклон", ТОВ "Уклон Корпорейт" та Uklon Ltd. Продавцями активів вказані – Дмитро та Вікторія Дубровські, Віталій Дятленко та Сергій Смусь.

Як повідомлялося, напередодні "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо купівлі 97% онлайн-сервісу таксі Uklon за $155,2 млн, закрити угоду заплановано у квітні 2025 року.

Раніше аналітики української редакції Forbes оцінювали вартість цієї угоди у $40-80 млн. За даними джерел ЕП, переговори між двома компаніями тривали щонайменше з липня 2023 року, укладення угоди ускладнювало те, що "Київстар" прагнув провести угоду в гривнях, оскільки обмін великих сум доларів наразі є складним.

Зауважимо, що у грудні минулого року "Київстар" підвищив тарифи на свої послуги в середньому на 25%. Необхідність перегляду тарифів у компанії тоді пояснювали зростанням обсягів споживання послуг, економічною ситуацією в країні та зростанням витрат на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) вже погодив угоду з придбання сервісу Uklon "Київстаром".

Нагадаємо, влітку 2022 року "Київстар" придбав контрольну частку в найбільшій українській медичній інформаційній системі Helsi, яку офіційно використовують у тому числі державні установи.

Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман

Єдиний акціонер ПрАТ "Київстар" – зареєстрована у Нідерландах телекомунікаційна група компаній Veon, яка восени минулого року перенесла штаб-квартиру з Амстердама в Дубай (ОАЕ).

Групі Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.) належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі "Київстар" в Україні. Восени 2023 року Veon оголосила про завершення угоди з продажу російського активу "Вимпєлком" (бренд "Білайн") місцевому менеджменту.

Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михайла Фрідмана, який після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії і постійно мешкає у Росії.

Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".

У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Фрідмана і його партнерів. Втім, наприкінці 2024 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт 47,85% акцій "Київстару", а також 100% інших пов'язаних з ним українських компаній (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Підстави для скасування арешту не називалися.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджують, що компанія не пов`язана із діяльністю Михаїла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, а ролі в управлінні нею він не бере.

"Загальнодоступною є інформація, що 100% акціонером "Київстар" є міжнародна група VEON ltd, з керуючим офісом у Нідерландах. Михайло Фрідман є одним з акціонерів компанії Letter One, яка володіє міноритарною часткою акцій у VEON ltd", – заявляли в компанії.

Крім того, відповідно до заяви СEO LetterOne Мервіна Девіса, підсанкційні особи не отримують дивіденди, комунікації або будь-які кошти чи економічні ресурси прямо або побічно від діяльності LetterOne (і, відповідно, VEON), їхні активи в бізнесі фактично заморожені, наполягають у "Київстарі".