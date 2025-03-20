У Росії вперше відібрали права на бренд у міжнародної компанії і віддали його російській

Російський суд скасував правовий захист товарного знака шведського виробника телекомунікаційного обладнання Ericsson.

Це дозволило російському виробнику кондиціонерів ТОВ "Р-Клімат" ("Русклімат") зареєструвати у Роспатенті права на бренд Ericsson для власних потреб, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на російське видання "Коммерсант".

Це перший відомий випадок, коли російський суд скасовує правовий захист товарного знака іноземної компанії, яка вирішила піти з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну, зауважує видання.

Суд ухвалив рішення про скасування прав шведського концерну Ericsson на свій товарний знак у Росії у жовтні 2024 року на вимогу російської компанії.

У позові зазначалося, що від початку 2021 року і до 2024 року під торговою маркою Ericsson в РФ не ввозилися пристрої для нагрівання, охолодження та вентиляції, розповів партнер колегії адвокатів російської компанії Pen&Paper Сергій Учитель. Тому російське ТОВ "Р-Клімат" стверджувало, що не має "перешкод для подання заявки до Роспатенту для реєстрації в цій товарній групі аналогічного товарного знака".

У шведській Ericsson заявили, що судовий розгляд ще триває, але від інших коментарів відмовилися.

Відтак, Роспатент зареєстрував бренд Ericsson за "Рускліматом" 12 березня. У класифікації товару вказано одяг, взуття та головні убори. У "Рускліматі" повідомили, що також подали заявку на реєстрацію товарного знака Ericsson для побутової техніки, але вона ще перебуває на розгляді Роспатенту.

Директор з правових та корпоративних питань "Русклімату" Павло Симонов уточнив, що реєструється на користь іноземної компанії-партнера з "дружньої" до Росії країни. Будь-які інші подробиці він розкрити відмовився.

Читайте також: Технологічні гіганти Ericsson і Nokia остаточно йдуть з Росії (оновлено)

Як повідомлялося, найбільші західні виробники телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну офіційно оголосили про припинення постачання до Росії.

Наприкінці 2022 року шведський виробник телеком-обладнання Ericsson уклав угоду про передачу частини свого бізнесу з підтримки клієнтів у Росії місцевому менеджменту, а також звільнив близько 400 співробітників у РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну багато іноземних компаній оголосили про скорочення присутності або повне згортання операцій на російському ринку. При цьому компанії, які припинили роботу в Росії, часто продовжують реєстрацію своїх брендів на території РФ, щоб забезпечити їхній правовий захист.