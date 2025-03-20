Євросоюз остаточно відмовився від конфіскації заморожених активів Росії, – DW

Євросоюз припинив дискусію про можливість конфіскації заморожених російських активів.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на текст висновків саміту ЄС від 20 березня.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй збитки, завдані цією війною", – йдеться в тексті, ухваленому лідерами країн ЄС без змін.

Видання зауважує, що проти конфіскації понад 200 мільярдів євро суверенних російських активів виступали кілька країн Євросоюзу, аргументуючи свою позицію необхідністю дотримуватися законодавства ЄС, небезпекою подібного прецеденту для європейської конкурентоспроможності на ринку фінансових послуг, необхідністю підтримувати Україну на відсотки від цих коштів, а також тим, що ця сума є "картою" на мирних переговорах і засобом впливу на Росію.

"Ми починаємо думати про ендшпиль в Україні, про мирні переговори, припинення вогню, мирну угоду, яка може бути підписана як через три місяці, так і через три роки. І люди починають розуміти, що мати ці активи може бути важливіше, ніж конфіскувати їх, не знаючи при цьому, що з ними робити", – пояснив напередодні саміту європейський дипломат.

Водночас ЄС готовий і надалі посилювати тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій та посилення контролю за дотриманням існуючих заходів, аби послабити її здатність вести війну проти України, йдеться у документі.

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Як повідомлялося, наприкінці лютого висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас визнала, що серед держав Євросоюзу немає одностайної підтримки конфіскації заморожених російських активів. За даними ЗМІ, проти конфіскації російських активів зокрема досі виступають Франція, Німеччина, Бельгія та Люксембург.

При цьому президент Володимир Зеленський на пресконференції у лютому заявив, що заморожені активи РФ – "це наші гроші. Саме наші. Не з партнерами. А суто українські гроші".

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на європейських чиновників писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася підтримати прохання української влади конфіскувати заморожені російські активи на загальну суму $300 мільярдів навіть для того, щоб використати ці кошти для закупівлі зброї американського виробництва.

Йдеться про активи російського центробанку у країнах "Великої сімки", які були заморожені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Левова частка цих коштів зберігається у європейському депозитарії Euroclear. Досі країни "Великої сімки" домовилися про використання лише прибутків від санкційних активів, щоб надати Україні кредити на загальну суму $50 мільярдів.

На початку січня президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував Дональду Трампу спрямувати $300 млрд заморожених російських активів на закупівлю американської зброї. Тоді він не розповів, як на цю пропозицію відреагував Трамп.