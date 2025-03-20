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Співвласник АТБ купує конфіскований у росіян завод "Аерок" за 1,9 мільярда: АМКУ схвалив угоду

аерок

Антимонопольний комітет України (АМКУ) погодив угоду з придбання конфіскованого у росіян виробника будівельних матеріалів "Аерок" компанією "Трайдент Геоінвест Україна" співвласника мережі магазинів "АТБ" Геннадія Буткевича.

Таке рішення Комітет ухвалив на засіданні 20 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

Як повідомлялося, під час приватизаційного аукціону 19 грудня 2024 року компанія "Трайдент Геоінвест Україна" Буткевича запропонувала за "Аерок" 1,89 млрд грн за стартової ціни 965 млн. На це підприємство також претендували Ікрам Джавадов (ТОВ "ПІК" із пропозицією у 1,61 млрд грн) і Томаш Фіала (ТОВ "ДК БЦ1" – 1,54 млрд грн).

У січні компанія "Трайдент Геоінвест Україна" сплатила кошти за завод, вони надійшли до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

За умовами аукціону, покупець має зберегти основний вид діяльності компанії, виплатити борги перед працівниками та бюджетом і не допустити скорочень протягом пів року. Загальна сума боргів становить 110,8 млн грн.

Кому належав конфіскований виробник будматеріалів "Аерок"?

У жовтні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії "Аерок", кінцевим власником якої була група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

"Аерок" володіє двома газобетонними заводами в Україні – в Обухові та Березані Київської області. До останнього часу українська компанія була оформлена на німецьку "Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ", яка належить структурам російського підприємця Андрія Молчанова.

Молчанов входить до найближчого оточення президента РФ Путіна та є спонсором передвиборчої кампанії його партії "Єдина Росія", а його ПАТ "Група ЛСР" будує житло для співробітників Федеральної служби охорони та Міноборони РФ.

Автор: 

конфіскація (330) приватизація (1344) Антимонопольний комітет (1444) АТБ (59)


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Нарешті завод відновить роботу!
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21.03.2025 09:35 Відповісти

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