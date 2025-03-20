В Україні створять Національний каталог цін на ліки. Це має знизити вартість препаратів до рівня країн ЄС

Міністерство охорони здоров’я почне формувати Національний каталог цін на ліки, щоб обмежити націнку постачальників.

Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Ми зупинили практику маркетингових платежів до того моменту, поки не завершиться процес прозорого ціноутворення. Законодавчими змінами визначили, що створюємо Національний каталог цін в Україні. Національний каталог цін в Україні створюється шляхом реферування цін (встановлення максимальних та мінімальних цін на ліки відповідно до вартості аналогічних препаратів у країнах європейського регіону, – ред.) і декларації оптововідпускної ціни. Тобто всі лікарські засоби будуть прореферовані в країні", – сказав Ляшко.

Він уточнив, що реферування цін на ліки розпочнеться з препаратів, які внесені до Національного переліку ліків.

"Розпочинаємо з лікарських засобів по Нацпереліку, потім ідуть лікарські засоби рецептурної групи через місяць і потім ще через місяць – ОТС-група (препарати, які пацієнти купують для самолікування, – ред.), яка визначена відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я", – розповів міністр.

Він пояснив, що реферування цін відбуватиметься з урахуванням вартості ліків у 8-9 країнах європейського регіону.

"Визначаємо максимальну ціну по трьох найнижчих, відкидаючи саму нижчу.... І тоді кажемо, що це ціна, по якій в Україні препарат не може відпускатися дорожче. Всі, хто випускають такі лікарські засоби, повинні задекларувати свою ціну. Вона може бути нижча, але ніколи не може перевищувати референтну ціну. Вони її декларують, і ця ціна є публічною і всім відкритою. І від неї робляться націнки, скільки може взяти дистриб'ютор по максимуму. Це 8%, це прописано в законі. І далі вже – скільки може націнити аптека", – сказав міністр.

Ляшко зазначив, що рівень націнки аптек залежатиме від категорії лікарського засобу і його вартості для кінцевого споживача.

"Є референтна ціна, розуміємо, по якій ціні такий лікарський засіб торгується в інших країнах, є задекларована ціна, і від неї йдуть націнки. І за цим буде контроль. Тому, таким чином, в Україні буде конкуренція не за того, кого промотують, а конкуренція, щоб бути доступнішим для українського споживача", – сказав Ляшко.

Він додав, що загалом питання доступності лікарських засобів для українців передбачає, окрім прозорого ціноутворення на ліки, також і розширення програми "Доступні ліки" та контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях, що мають договір з НСЗУ.

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Як повідомлялося, 12 лютого 2025 року Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №11493 щодо особливостей державної реєстрації лікарських засобів, президент Володимир Зеленський підписав його 27 лютого.

Закон передбачає запровадження механізмів прозорого ціноутворення на ліки.

Зокрема, МОЗ вноситиме до Національного каталогу цін задекларовану вартість виробника або імпортера ліків, яка не може перевищувати ціну трьох найнижчих цін у референтних країнах Східної Європи. Аптеки будуть зобов’язані мати в наявності лікарський засіб за однією з трьох найнижчих цін.

Також запроваджуються практики, які мають призвести до фактичного зменшення закупівельних цін на ліки: механізм відтермінування знижок, кредитних нот, бонусів та інших форм зворотного коригування, ціни можуть застосовуватись ліцензіатами, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів.

Крім того, лікарські засоби, які зареєстровані компетентним органом у Великій Британії, країнах ЄС або включені до переліків ВООЗ, отримають дозвіл на реєстрацію в Україні за спрощеною процедурою.