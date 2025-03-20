Влада Одещини хоче дозволити прогулянки на яхтах. Рішення має ухвалити РНБО

Одеська обласна військова адміністрація (ОВА) просить відновити можливість плавання на яхтах у регіоні і вже направила пакет документів для відновлення яхтингу до Офісу президента та Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

Про це заступник голови обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Кропива заявив під час Freight Forwarders Updates 2025, організованого Асоціацією міжнародних експедиторів України в Одесі, передає Інтерфакс-Україна.

"Мені як людині хотілося б, аби ця пора (відновлення яхтингу, – ред.) настала якомога швидше... Ми проводили активні розмови з ВМС і піднімали це питання серед усіх категорій військових. Але було прийнято рішення, що це питання має розглядатися на РНБО, і ця процедура якраз в процесі узгодження", – сказав Кропива.

Він додав, що важко сказати, коли може відбутися відновлення яхтингу, але зі свого боку ОВА вже проводить відповідну роботу.

"Ми роботи проводимо, відповідні матеріали й документи спрямували в Офіс президента і на РНБО, щоб мати якусь дорожню карту", – зазначив заступник голови ОВА.

Водночас під час виступу він зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення багато підприємців зверталися до ОВА з протилежним проханням – допомогти вивезти яхти з України.

За його словами, РНБО має ухвалити рішення, яке допоможе мати алгоритм дій для різних ситуацій.

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Як повідомлялося, минулого року з ініціативи очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в Одесі відновили роботу пляжів, які не працювали від початку повномасштабного вторгнення.