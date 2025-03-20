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Влада Одещини хоче дозволити прогулянки на яхтах. Рішення має ухвалити РНБО

Влада Одещини хоче дозволити яхтинг

Одеська обласна військова адміністрація (ОВА) просить відновити можливість плавання на яхтах у регіоні і вже направила пакет документів для відновлення яхтингу до Офісу президента та Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

Про це заступник голови обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Кропива заявив під час Freight Forwarders Updates 2025, організованого Асоціацією міжнародних експедиторів України в Одесі, передає Інтерфакс-Україна.

"Мені як людині хотілося б, аби ця пора (відновлення яхтингу, – ред.) настала якомога швидше... Ми проводили активні розмови з ВМС і піднімали це питання серед усіх категорій військових. Але було прийнято рішення, що це питання має розглядатися на РНБО, і ця процедура якраз в процесі узгодження", – сказав Кропива.

Він додав, що важко сказати, коли може відбутися відновлення яхтингу, але зі свого боку ОВА вже проводить відповідну роботу.

"Ми роботи проводимо, відповідні матеріали й документи спрямували в Офіс президента і на РНБО, щоб мати якусь дорожню карту", – зазначив заступник голови ОВА.

Водночас під час виступу він зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення багато підприємців зверталися до ОВА з протилежним проханням – допомогти вивезти яхти з України.

За його словами, РНБО має ухвалити рішення, яке допоможе мати алгоритм дій для різних ситуацій.

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Як повідомлялося, минулого року з ініціативи очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в Одесі відновили роботу пляжів, які не працювали від початку повномасштабного вторгнення.

Автор: 

Одеська область (235) РНБО (507) яхта (93)


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Топ коментарі
+19
Правильно, нєх шастать по горах та плавать через Тису і Дністер. Тепер платиш доляри, сідаєш в комфортабельну яхту і привіт берег Турецький, Болгарія чи Румунія. Ляпота!
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20.03.2025 16:08
+16
Хахаха,кому война,а кому прогулянки на яхтах,держслужбовцы должны отдыхать после трудов праведных.
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20.03.2025 16:09
+13
гєна труханов: ТАНЦУЮТ ВСЄ !!!
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20.03.2025 16:05
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гєна труханов: ТАНЦУЮТ ВСЄ !!!
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20.03.2025 16:05 Відповісти
Це просто якесь ***..во
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20.03.2025 16:30 Відповісти
Правильно, нєх шастать по горах та плавать через Тису і Дністер. Тепер платиш доляри, сідаєш в комфортабельну яхту і привіт берег Турецький, Болгарія чи Румунія. Ляпота!
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20.03.2025 16:08 Відповісти
Ідіоти! У них, після кожного шторму, міни зриває з якорів, і ті по морю плавають - а вони "на прагулки" зібралися!...
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20.03.2025 17:29 Відповісти
Бус вас прогуляет! Покидьки…
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20.03.2025 16:08 Відповісти
Для непонятлівих! Це якраз БУС і гуляє - у жінки воєнкома Борисова яхта вже застоялась...
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20.03.2025 16:16 Відповісти
Хахаха,кому война,а кому прогулянки на яхтах,держслужбовцы должны отдыхать после трудов праведных.
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20.03.2025 16:09 Відповісти
Яхтсмени просяться в морпіхи.
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20.03.2025 21:33 Відповісти
Яхтсмены все на группе и на брони,хер они ложили на морпехов.
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20.03.2025 22:35 Відповісти
ну и как убедить рыжего, что в стране война? прогулки на яхтах...
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20.03.2025 16:09 Відповісти
гєна труханов: ВСЄ -- НА РАЗМІНІРОВАНІЄ АКВАТОРІЇ АДЄСКІХ ПОРТОВ !!!
П.С. По завєршенію мєропріятія--діскотєка, танци, караоке; дєтям і женщінам--бєсплатноє марожинає!
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20.03.2025 16:10 Відповісти
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20.03.2025 16:10 Відповісти
а під...ори з ОВА, призначені ху...єграєм, не хочуть піти на завод міни виробляти?
щоб браку менше було, а не на яхтах кататися
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20.03.2025 16:10 Відповісти
Нормальна тема: на кожну Таку прогулянку саджати по парі прикордонників, кулемет, ПЗРК і нехай патрулюють, заодно і наче прогулюються!
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20.03.2025 16:12 Відповісти
Якщо так зробити, завтра ці ж прикордонники намутять схематози, як вивозити 18+ до берегів Румунії та Болгарії за скромні пару десятків тисяч вічнозелених. А так, для цього кацап труха разом із прокацапленою ова і пропіхають цю тєму. Так би мовити "нє асвоєний ринак".
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20.03.2025 16:17 Відповісти
Та да, прикордонники вони такі...
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20.03.2025 16:19 Відповісти
Та не переживайте ви за багатих людей. У того, хто має пару десятків лишніх зелених з виїздом і так проблем не буде. За такі гроші можуть зробити абсолютно білі документи і їхній власник може спокійно через будь-який пункт пропуску виїхати, паралельно посилаючи ТЦК в далекі далі з вікна свого БМВ, чи Ауді.
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20.03.2025 16:40 Відповісти
Та я ж за пару десятків умовно написав Ринок ціну установить.
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20.03.2025 16:44 Відповісти
Це дуже хороша ідея, розмінування без витрат
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20.03.2025 16:13 Відповісти
одеса ****
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20.03.2025 16:17 Відповісти
Плаває гівно..

Яхти міни збирати будуть? Чи то зе! вирішів тікати морем?
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20.03.2025 16:18 Відповісти
мені особисто все одно, в мене яхти немає - нехай прогулюються, розміновують тим самим акваторію Чорного моря.
Я би дозволив, не питання - при відході з причалу підписуй папери що попереджений і влада не несе відповідальності за наслідки
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20.03.2025 16:20 Відповісти
Чого ви всі "трясете яйцями"? То ж НАШІ міни стоять! Бо ніякий ідіот не буде виставлять мінні поля, якщо збирається висаджувать десант на узбережжя! Тут проблема у плаваючих мінах, які зірвало з якорів і їх по морю носить...
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20.03.2025 17:47 Відповісти
Мільйонери нудьгують, блін...
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20.03.2025 16:22 Відповісти
з яхти можливо зробити непоганий бойовий дрон
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20.03.2025 16:29 Відповісти
А патамуша Адєса… Патамуша у азміністрації той, хто має цю фірму па прагулкам
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20.03.2025 16:33 Відповісти
Та катайтесь на здоров'я, і пару проти корабельних вам під кіль....
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20.03.2025 16:40 Відповісти
Вся країна у війні воює з крававою ордою кацапсячою, які *** прогулянки, ссуки ви!
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20.03.2025 16:51 Відповісти
Хай розміновують акваторію.

З іншої сторони, оскільки це ініціатива Труханова, то скоріше за все йдеться про канали втечі ватників та корупціонерів.

Наступний крок - повітряні прогулянки на приватних літаках.
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20.03.2025 17:02 Відповісти
*******, можна буде ухилянтів яхтами вивозити!!))) БОНБА!!
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20.03.2025 17:04 Відповісти
Можновладці, бандюки, прокурори-депутати та інша наволоч своїх бл....дей давно не вивозила в море. Яхти на простої стоять, за стоянку платять, а розваг нема ? Тьфу на це кобло !
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20.03.2025 17:14 Відповісти
Где-то уже было - Пир во время чумы?
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20.03.2025 17:59 Відповісти
Вспомнился случай, как один идиот в 22 или 23 году, отмечал свой день рождения и решил покупаться в море... В итоге миной оторвало голову.
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20.03.2025 18:36 Відповісти
Ну нарешті сантехнік Вася зможе на своїй яхті вийти в море на бичка.
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20.03.2025 19:05 Відповісти

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