Підвищення тарифів "Укрзалізниці" вдарить по інвестиційній привабливості України, – експерт

Бізнес потребує чітких обґрунтувань у питаннях тарифоутворення державних монополій, тому що від цього залежить як планування, так і інвестиційна привабливість України.

Про це головний консультант Національного інституту економічних досліджень Іван Ус заявив, коментуючи підвищення тарифу на вантажні перевезення, на якому наполягає "Укрзалізниця", передає УНІАН.

"Безумовно, потрібно робити зрозумілі тарифи і давати пояснення, чому вони саме такі. Тому що це природна монополія, і щоб не було претензій до держави. Тому уряду слід розуміти, що необґрунтованість показників тарифів, які надає державна монополія, буде негативно впливати на відношення до України з боку в інвесторів, які будуть розуміти, що ці необґрунтовані тарифи можуть призвести до судових позовів, що навряд чи буде сприяти гарній роботі "Укрзалізниці", – пояснив експерт.

Він зауважив, що українських підприємствам важко працювати за нинішніх умов. Тому потрібно зважувати розмір тарифів, які перекладаються на бізнес і ускладнюють його роботу.

"Щоб не загубити наш потенціал, уряду слід врахувати момент взаємозв’язку розвитку економіки держави, складовою якого є бізнес, і тарифів, які монополії висувають до експортерів. Інвестори не будуть заходити в незрозумілі речі. Тому це, звісно, негативно впливає на імідж держави і на зацікавленість вкладання в економіку України", – додав Іван Ус.

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Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які у 2024 році оцінювалися у 25 мільярдів гривень.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У "Дунайському пароплавстві" заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод "АрселорМіттал Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу. Також бізнес попередив про підвищення цін на товари та послуги.