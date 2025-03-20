Фіцо знову погрожує заблокувати санкції ЄС проти Росії

Словаччина може накласти вето на подальші європейські санкції проти Росії, якщо вони загрожуватимуть "мирному процесу" в Україні.

Про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, виступаючи перед комітетом Словацької національної ради (НР) з європейських справ перед від'їздом на Європейський саміт у Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на місцеве видання aktuality.sk.

"Я визнаю, що якщо ми сприймемо спробу подальших санкцій як щось, що має на меті підірвати мирний процес, ми готові накласти на це "вето", це непогано", – сказав Фіцо.

Крім того, він повторив позицію словацького уряду, який відмовляється надавати військову допомогу Україні.

Фіцо додав, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС за умови виконання відповідних умов. Водночас він висловив думку, що великі країни ЄС захочуть відкласти вступ України до ЄС.

"Вступ України до Євросоюзу повністю порушить фінансову основу союзу", – заявив Фіцо.

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Як повідомлялося, раніше Угорщина блокувала продовження частини санкцій проти Росії, припинення яких могло б розблокувати активи росіян на 60 млрд євро, вимагаючи видалення із санкційних списків низки російських олігархів.

Решті країн ЄС довелося частково погодитися на шантаж Угорщини заради продовження дії санкцій, виключивши із санкційних списків сестру російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнесмена та ексглаву Європейського єврейського конгресу В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова.

Угорщина також блокує початок переговорів про вступ України до ЄС, визнали у Єврокомісії.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу.

Міністр з питань ЄС Угорщини Янош Бока припускав, що консультації з громадянами Угорщини щодо їхнього ставлення до можливості вступу України в ЄС відбудуться "до літа".