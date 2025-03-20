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Новини
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"Вдень доводиться спускати електроенергію в землю": Герус заявив про дисбаланс в енергосистемі України

герус

Українська енергетична система зіштовхнулася із суттєвим дисбалансом у виробництві та споживанні електроенергії, який призводить до багатомільйонних збитків для держави.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, народний депутат Андрій Герус ("Слуга народу") заявив під час засідання Комітету 19 березня, передає liga.net.

За його словами, в Україні активно будують сонячні електростанції, які виробляють енергію переважно вдень. Це призводить до нерівномірності постачання протягом доби: вранці та ввечері її не вистачає, що призводить до обмежень для споживачів, особливо промислових, а в обідні години – забагато, що змушує вводити обмеження генерації.

"Максимально нездорова ситуація і максимально неефективна фінансово, тому що кожен тиждень у нас десятки мільйонів гривень платяться за електроенергію, яка спускається просто в землю", – сказав Герус.

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Зазначається, що проблема загострилася на початку березня, коли різке потепління призвело до зниження споживання світла приблизно на 2 ГВт, а безхмарна погода сприяла активному виробництву електроенергії сонячними електростанціями.

Тоді ж досі тривав опалювальний період, що означало високу базу традиційної генерації – атомної, теплової, гідроелектростанцій.

Згідно з "зеленим тарифом" та умовами договорів (take-or-pay), держава зобов'язана платити виробникам за електроенергію, яку вони не змогли відпустити в мережу через обмеження. За період з квітня до жовтня 2024 року вартість такої оплаченої, але не спожитої електроенергії сягнула 954 млн грн.

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Герус прогнозує, що у 2025 році ситуація тільки погіршиться.

Він вважає, що цінова політика держави створює неправильні стимули для інвесторів, які продовжують будувати сонячні електростанції, а не інвестують в інші типи генерації або в системи зберігання енергії.

Як повідомлялося, обсяг електроенергії, виробленої в Україні з відновлюваних джерел (СЕС, ВЕС, електростанції на біогазі та міні-ГЕС) у 2024 році становив 11 млн МВт-год, що на 6,4% більше, ніж у 2023 році.

У підсумку частка ВДЕ у загальному енергобалансі країни склала майже 11%,

Автор: 

СЕС (82) електроенергія (4219) Герус Андрій (268) альтернативна енергетика (697)


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виход толька адин....поднять тарифи
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20.03.2025 16:30 Відповісти
******** зелёный цирк! Нет слов...
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20.03.2025 16:41 Відповісти
Зелений цирк нас врятував від знищення
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20.03.2025 19:44 Відповісти
Так а в чом проблєма побудувати маневрові потужності? Дєнєг нєт? Ну да ну да. Та і не в приватних електростанціях справа - вони так само можуть в «землю спукати» вдень, якшо вам так ця енергетика не потрібна, але ж ви ім таке не кажете… цікаво чому?
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21.03.2025 10:51 Відповісти
То будуйте вітряні, продавайте, робіть знижки на електроенергію в день 🤷 а то виходить прикольно ми платимо в два рази більше грошей за кіловат, а ви ці кіловати "в землю пускаєте"
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21.03.2025 12:02 Відповісти
Подивився на вольтметр. Напруга 238-237-245 В. І це в 6:10 .Сонце ще не зійшло. Купіть ще 3 реактори для ХАЕС. Герус - казковий довбодятел. Маневрова генерація та тарифи - ось вихід!
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22.03.2025 06:32 Відповісти
Хіба наша енергосистема не об'єднана з європою ? Хіба не можна організувати перетоки надлишків туди і вибирати ці мегавати ввечері ?
2. Маневрова генерація ? - нє, не чув

Хто дав цьому популісту слово ?
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23.03.2025 09:10 Відповісти

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