"Вдень доводиться спускати електроенергію в землю": Герус заявив про дисбаланс в енергосистемі України

Українська енергетична система зіштовхнулася із суттєвим дисбалансом у виробництві та споживанні електроенергії, який призводить до багатомільйонних збитків для держави.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, народний депутат Андрій Герус ("Слуга народу") заявив під час засідання Комітету 19 березня, передає liga.net.

За його словами, в Україні активно будують сонячні електростанції, які виробляють енергію переважно вдень. Це призводить до нерівномірності постачання протягом доби: вранці та ввечері її не вистачає, що призводить до обмежень для споживачів, особливо промислових, а в обідні години – забагато, що змушує вводити обмеження генерації.

"Максимально нездорова ситуація і максимально неефективна фінансово, тому що кожен тиждень у нас десятки мільйонів гривень платяться за електроенергію, яка спускається просто в землю", – сказав Герус.

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Зазначається, що проблема загострилася на початку березня, коли різке потепління призвело до зниження споживання світла приблизно на 2 ГВт, а безхмарна погода сприяла активному виробництву електроенергії сонячними електростанціями.

Тоді ж досі тривав опалювальний період, що означало високу базу традиційної генерації – атомної, теплової, гідроелектростанцій.

Згідно з "зеленим тарифом" та умовами договорів (take-or-pay), держава зобов'язана платити виробникам за електроенергію, яку вони не змогли відпустити в мережу через обмеження. За період з квітня до жовтня 2024 року вартість такої оплаченої, але не спожитої електроенергії сягнула 954 млн грн.

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Герус прогнозує, що у 2025 році ситуація тільки погіршиться.

Він вважає, що цінова політика держави створює неправильні стимули для інвесторів, які продовжують будувати сонячні електростанції, а не інвестують в інші типи генерації або в системи зберігання енергії.

Як повідомлялося, обсяг електроенергії, виробленої в Україні з відновлюваних джерел (СЕС, ВЕС, електростанції на біогазі та міні-ГЕС) у 2024 році становив 11 млн МВт-год, що на 6,4% більше, ніж у 2023 році.

У підсумку частка ВДЕ у загальному енергобалансі країни склала майже 11%,