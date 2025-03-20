Імпорт безпілотників торік зріс майже втричі, комплектуючих до них – у 8 разів, – Митна служба

За підсумками 2024 року в Україну було ввезено безпілотників на $1,17 мільярда, а компонентів до них – на $134,8 млн.

Це значно більше, ніж у 2023 році, коли імпорт дронів та комплектуючих становив $440,7 млн та $16,86 млн відповідно, повідомили у Державній митній службі на запит Укрінформу.

Там уточнили, що протягом січня-лютого 2025 року в Україну було імпортовано 297,1 тонн безпілотних летальних апаратів на загальну суму $232,36 млн.

Крім того, за перші два місяці нового року товарів за кодом 8807 "Частини літальних апаратів товарних позицій 8801, 8802 або 8806" було ввезено на $43,42 млн.

Митники також повідомили про обсяг ввезених товарів військового та подвійного призначення.

Так, за два місяці поточного року їх було ввезено на $817,5 млн, у 2024 році – на $7,03 млрд, у 2023 році – на $5,71 млрд.

У Митній службі уточнили, що інформація щодо обсягів імпорту сформована за відомостями з електронних копій митних декларацій, митне оформлення за якими завершено та які включені до статистичного імпорту.

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Як повідомлялося, із червня 2023 року Верховна Рада звільнила від оподаткування ввізним митом товари для потреб виробництва та ремонту безпілотних систем. Йдеться про складові (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.