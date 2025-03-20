Путін зобов’язав усіх громадян України на окупованих територаії отримати російські документи або виїхати (оновлено)

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого громадяни України, які перебувають на території Росії "без законних підстав", мають або виїхати з країни, або легалізувати свою присутність.

Про це з посиланням на документ повідомляють росЗМІ.

У тексті указу йдеться: "Якщо громадяни України, які не мають законних підстав для перебування (проживання) в Російській Федерації, зобов'язані самостійно виїхати з Російської Федерації або до 10 вересня 2025 року включно врегулювати своє правове становище в Російській Федерації".

Дія указу поширюється і на окуповані території України. Згідно із документом, "іноземні громадяни та особи без громадянства, які до дня набрання чинності цим указом" прибули на окуповані українські території, які влада РФ вважає російськими, зобов'язані до 10 червня пройти медичне обстеження на вживання наркотиків та відсутність ВІЛ-інфекції та подати відповідні довідки до МВС РФ.

Як повідомлялося, на сьогодні тимчасово окупованими в Україні є 460 громад, ще 160 громад перебувають в зоні активних бойових дій.