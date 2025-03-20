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Новини
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Євросоюз готується різко обмежити імпорт цукру з України, – Reuters

Євросоюз обмежить імпорт цукру з України

Єврокомісія планує суттєво обмежити імпорт українського цукру через скарги європейських виробників на падіння цін.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

За словами співрозмовників агентства, про намір обмежити імпорт цукру єврокомісар ЄС з питань сільського господарства Крістоф Хансен розповів під час зустрічі з лідерами французьких фермерських профспілок і представниками промисловості на Паризькому фермерському шоу наприкінці лютого.

Хансен не сказав точно, на скільки планується зменшити імпорт, але запевнив, що він буде "значно нижчим" поточного рівня, додали джерела агентства, які були присутні на зустрічі.

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ЄС скасував мита на українську сільськогосподарську продукцію після вторгнення Росії у 2022 році.

Серед іншого, цей крок призвів до різкого зростання імпорту дешевшого українського цукру, який досяг 400 тис. тонн у сезоні 2022/23 років і понад 500 тис. тонн у 2023/24 році, що значно перевищило довоєнну квоту в обсязі 20 тис. тонн.

Ціни на європейський цукор минулого року впали більш ніж на 30%, свідчать останні дані ЄС. Однак за останні два місяці ф’ючерси на білий цукор відновилися завдяки погіршенню прогнозів провідних виробників, включаючи Індію.

Скарги європейських фермерів на недобросовісну конкуренцію спонукали ЄС у липні минулого року знову запровадити квоту на імпорт цукру з України у розмірі 262,65 тис. тонн.

Після вичерпання першої частини квоти імпорт українського цукру призупинили. Друга частина квоти на 109,44 тис. тонн українського цукру була відкрита в січні, але поки Україна експортувала мало.

За даними ЄС, з 2018 року виробництво цукру в ЄС коливається від 14,5 до 17,6 млн тонн на рік залежно від урожаю цукрових буряків. Споживання тримається на рівні близько 14 млн. тонн, а імпорт становить 2-3 млн. тонн.

Як повідомлялося, за підсумками 2023/2024 маркетингового року (вересень 2023 – серпень 2024) Україна експортувала 691,8 тис. тонн цукру, із яких 77% відправлено до країн Європейського Союзу, а 23% – на світовий ринок.

Автор: 

квоти (148) цукор (271) експорт (3806) Євросоюз (5067)


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Топ коментарі
+13
Ааааа головне щоб Україна далі воювала. Ліциміри 🤬
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20.03.2025 14:56
+5
А чому вони не скаржаться що еквадорські банани дешевше ніж вирощені в теплицях Ісландії? Хай заборонять. Бо фермери в Ісландії потерпають від засилля дешевого імпорту.
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20.03.2025 15:34
+5
усе на Заході "не слава Богу", то яйця - дорого, то цукор - дешево...
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20.03.2025 16:04
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Ааааа головне щоб Україна далі воювала. Ліциміри 🤬
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20.03.2025 14:56 Відповісти
Щоб " Україна воювала", пострався ваш царь- карло- пу.
Виведіть війська із України, війна миттєво припинеться.
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20.03.2025 15:55 Відповісти
Не остановится.

Вы еще не поняли, что эта война выгодна всем, даже некоторым украинцам?
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20.03.2025 16:08 Відповісти
Так вони,оті самі "нєкоториє украінци" зараз як на долоні і навіть не ховаються чомусь.Їх би пересадити-перестріляти поки видно...а особливо тих хто косить під патріотів.Добембують найбільше сірники з патріотичним козаком на етикетці - запалюється тільки кожен третій...
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20.03.2025 16:39 Відповісти
Мі понялі, " Васья Іванофф", що на вашій фєрмі скінчився креатив. І шуруєш ти вкиди " по остаточному прінціпу"
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20.03.2025 19:38 Відповісти
То добре. Можливо ( підкреслюю- можливо) цукор у нас подешевшає...
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20.03.2025 15:00 Відповісти
Скорее всего наоборот.

Вам как фермеру, нужно за лето заработать тысячу гривен в любом случае, например, и у вас есть тысяча килограмм сахара (тонна). Есть же расходы, которые не сократить никак.

Тысяча гривен - это по одной гривне за килограмм, тысяче жителей в ЕС.
Но если ЕС отказывается, фермеру придется продать его у нас, вот только проблема - у нас не тысяча жителей, а всего двести.

Тогда варианта лишь два: либо заставить этих 200 жителей зачем-то купить в 5 раз больше сахара, чем им нужно по 1 грн \ 1 кг; либо продать этих двухстам жителей сахар по 5 грн \ 1 кг. В результате-то все равно должна выйти тысяча гривен.

Вариант "продать дешевле, чтобы хоть как-то покрыть убытки" - у нас не работал никогда. Скорей сгниет в портах.
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20.03.2025 16:17 Відповісти
Та коли ви вже нажретесь
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20.03.2025 16:57 Відповісти
30 грн за кг у фасований роздріб то тобі дорого? ти самогон з нього женеш?
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20.03.2025 17:02 Відповісти
В Польщі 1кг. цукру, 28гривень
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21.03.2025 06:56 Відповісти
Він подорожчає, европейську ціну за цукор заплатять люди вільної країни.
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20.03.2025 23:13 Відповісти
а нахера громадянам ЄС ЇСТИ ДЕШЕВИЙ ЦУКОР???Українці, ж платять за електроенергію європейську ціну...
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20.03.2025 15:09 Відповісти
звериній оскал западного капитализму! сахарні латіфундисти п'.ть кров трударів!
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20.03.2025 15:28 Відповісти
Было время - и цены снижали...

(В. Высоцкий)
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20.03.2025 15:33 Відповісти
Когда полстраны валит лес за бесплатно и копает беломорканал - можно и цены снизить.
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20.03.2025 17:03 Відповісти
А чому вони не скаржаться що еквадорські банани дешевше ніж вирощені в теплицях Ісландії? Хай заборонять. Бо фермери в Ісландії потерпають від засилля дешевого імпорту.
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20.03.2025 15:34 Відповісти
усе на Заході "не слава Богу", то яйця - дорого, то цукор - дешево...
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20.03.2025 16:04 Відповісти
В 2013-2014 году, некоторые попозиционеры вешали украинскому населению лапшу на уши, что вот надо подписать ассоциацию, и ух-заживем. Тогдашний премьер Микiла Янович открiв додатки до асоцiацii, прозрiл, та поняв що це махинацiя, томущо роботае оце в одному направленii, и не имеет механизма захiста.

Его обосрали, зачмырили, и ушли с поста.

Вот о подобных ситуациях он и говорил: украинские рынки обязаны быть открытыми для товаров с ЕСа. А рынки ЕСа для украинских товаров - не обязательно, как они захотят. Просто чтобы это понять, нужно было хотя бы сидеть на уроках экономики в 10-м и 11-м классе. Примерно так это теперь работает.
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20.03.2025 16:22 Відповісти
Азирова обосрали - а надо было порезать на ленточки! Этот старый кацапский ***** - автор самой херовой в мире налоговой системы, которую он внедрил при Кучме, возглавляя налоговую инспекцию!
И как ты думаешь, болгарин - почему Азиров ******* в Подмосковье, откуда продолжает срать на Украину? Просто интересно твое мнение
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20.03.2025 17:06 Відповісти
отвечу, чтобы ты лишнюю хромосому себе не вывихнул могзуя: Азиров всегда работал в интересах кремлядей про ЕС он рассказывал байки, написанные ему в ФСБ!
"сидеть на уроках экономики", ***
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20.03.2025 17:08 Відповісти
Украина всегда работала в чьих-то интересах, ты еще не понял?

Вот только от чьих-то интересов был хотя бы дешевый газ\бензин, а значит коммуналка, производство и цены. А от чьих-то интересов ... ну можешь привести хотя бы один единственный материальный пример - что Украина получила от других интересов Я ж надеюсь ты не настолько гулял уроки экономики, чтобы считать кредиты прибылью

А почему свалил? Так это не секрет, такие как ты, превратили правоохранительную систему в балаган, где закрывают без суда и следствия, поэтому умные люди, чтобы не повторить судьбу всяких Червинских, Дубинских и прочих неугодных - свалили с этого шапитолия.
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20.03.2025 17:18 Відповісти
Піздиш, москалику.
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20.03.2025 17:16 Відповісти
Мамай клянуся, нiчого не обмежував, це Євросоюз готується, а не я. Ти хiба не читав новину? https://www.reuters.com/markets/commodities/eu-eyes-sharp-cut-ukrainian-sugar-imports-after-price-slump-sources-say-2025-03-20/

Чи ти зеле\порохобот зреагував на ключовi слова "Азiров" ?
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20.03.2025 17:20 Відповісти
Москалику ти забув про мальчика в трусиках та єврогеев. Спробуй ще...
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20.03.2025 17:29 Відповісти
Я тебя понял, можешь не продолжать))
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20.03.2025 17:39 Відповісти
Слив засчитано.
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20.03.2025 17:47 Відповісти
тссс...а то Трамп приватизирует!)
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20.03.2025 17:57 Відповісти
Нарешті і в Україні подешевшає цукор а не лише в ЄС.
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20.03.2025 20:33 Відповісти

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