Євросоюз готується різко обмежити імпорт цукру з України, – Reuters

Єврокомісія планує суттєво обмежити імпорт українського цукру через скарги європейських виробників на падіння цін.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

За словами співрозмовників агентства, про намір обмежити імпорт цукру єврокомісар ЄС з питань сільського господарства Крістоф Хансен розповів під час зустрічі з лідерами французьких фермерських профспілок і представниками промисловості на Паризькому фермерському шоу наприкінці лютого.

Хансен не сказав точно, на скільки планується зменшити імпорт, але запевнив, що він буде "значно нижчим" поточного рівня, додали джерела агентства, які були присутні на зустрічі.

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ЄС скасував мита на українську сільськогосподарську продукцію після вторгнення Росії у 2022 році.

Серед іншого, цей крок призвів до різкого зростання імпорту дешевшого українського цукру, який досяг 400 тис. тонн у сезоні 2022/23 років і понад 500 тис. тонн у 2023/24 році, що значно перевищило довоєнну квоту в обсязі 20 тис. тонн.

Ціни на європейський цукор минулого року впали більш ніж на 30%, свідчать останні дані ЄС. Однак за останні два місяці ф’ючерси на білий цукор відновилися завдяки погіршенню прогнозів провідних виробників, включаючи Індію.

Скарги європейських фермерів на недобросовісну конкуренцію спонукали ЄС у липні минулого року знову запровадити квоту на імпорт цукру з України у розмірі 262,65 тис. тонн.

Після вичерпання першої частини квоти імпорт українського цукру призупинили. Друга частина квоти на 109,44 тис. тонн українського цукру була відкрита в січні, але поки Україна експортувала мало.

За даними ЄС, з 2018 року виробництво цукру в ЄС коливається від 14,5 до 17,6 млн тонн на рік залежно від урожаю цукрових буряків. Споживання тримається на рівні близько 14 млн. тонн, а імпорт становить 2-3 млн. тонн.

Як повідомлялося, за підсумками 2023/2024 маркетингового року (вересень 2023 – серпень 2024) Україна експортувала 691,8 тис. тонн цукру, із яких 77% відправлено до країн Європейського Союзу, а 23% – на світовий ринок.