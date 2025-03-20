Євросоюз готується різко обмежити імпорт цукру з України, – Reuters
Єврокомісія планує суттєво обмежити імпорт українського цукру через скарги європейських виробників на падіння цін.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.
За словами співрозмовників агентства, про намір обмежити імпорт цукру єврокомісар ЄС з питань сільського господарства Крістоф Хансен розповів під час зустрічі з лідерами французьких фермерських профспілок і представниками промисловості на Паризькому фермерському шоу наприкінці лютого.
Хансен не сказав точно, на скільки планується зменшити імпорт, але запевнив, що він буде "значно нижчим" поточного рівня, додали джерела агентства, які були присутні на зустрічі.
ЄС скасував мита на українську сільськогосподарську продукцію після вторгнення Росії у 2022 році.
Серед іншого, цей крок призвів до різкого зростання імпорту дешевшого українського цукру, який досяг 400 тис. тонн у сезоні 2022/23 років і понад 500 тис. тонн у 2023/24 році, що значно перевищило довоєнну квоту в обсязі 20 тис. тонн.
Ціни на європейський цукор минулого року впали більш ніж на 30%, свідчать останні дані ЄС. Однак за останні два місяці ф’ючерси на білий цукор відновилися завдяки погіршенню прогнозів провідних виробників, включаючи Індію.
Скарги європейських фермерів на недобросовісну конкуренцію спонукали ЄС у липні минулого року знову запровадити квоту на імпорт цукру з України у розмірі 262,65 тис. тонн.
Після вичерпання першої частини квоти імпорт українського цукру призупинили. Друга частина квоти на 109,44 тис. тонн українського цукру була відкрита в січні, але поки Україна експортувала мало.
За даними ЄС, з 2018 року виробництво цукру в ЄС коливається від 14,5 до 17,6 млн тонн на рік залежно від урожаю цукрових буряків. Споживання тримається на рівні близько 14 млн. тонн, а імпорт становить 2-3 млн. тонн.
Як повідомлялося, за підсумками 2023/2024 маркетингового року (вересень 2023 – серпень 2024) Україна експортувала 691,8 тис. тонн цукру, із яких 77% відправлено до країн Європейського Союзу, а 23% – на світовий ринок.
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Вы еще не поняли, что эта война выгодна всем, даже некоторым украинцам?
Вам как фермеру, нужно за лето заработать тысячу гривен в любом случае, например, и у вас есть тысяча килограмм сахара (тонна). Есть же расходы, которые не сократить никак.
Тысяча гривен - это по одной гривне за килограмм, тысяче жителей в ЕС.
Но если ЕС отказывается, фермеру придется продать его у нас, вот только проблема - у нас не тысяча жителей, а всего двести.
Тогда варианта лишь два: либо заставить этих 200 жителей зачем-то купить в 5 раз больше сахара, чем им нужно по 1 грн \ 1 кг; либо продать этих двухстам жителей сахар по 5 грн \ 1 кг. В результате-то все равно должна выйти тысяча гривен.
Вариант "продать дешевле, чтобы хоть как-то покрыть убытки" - у нас не работал никогда. Скорей сгниет в портах.
(В. Высоцкий)
Его обосрали, зачмырили, и ушли с поста.
Вот о подобных ситуациях он и говорил: украинские рынки обязаны быть открытыми для товаров с ЕСа. А рынки ЕСа для украинских товаров - не обязательно, как они захотят. Просто чтобы это понять, нужно было хотя бы сидеть на уроках экономики в 10-м и 11-м классе. Примерно так это теперь работает.
И как ты думаешь, болгарин - почему Азиров ******* в Подмосковье, откуда продолжает срать на Украину? Просто интересно твое мнение
"сидеть на уроках экономики", ***
Вот только от чьих-то интересов был хотя бы дешевый газ\бензин, а значит коммуналка, производство и цены. А от чьих-то интересов ... ну можешь привести хотя бы один единственный материальный пример - что Украина получила от других интересов Я ж надеюсь ты не настолько гулял уроки экономики, чтобы считать кредиты прибылью
А почему свалил? Так это не секрет, такие как ты, превратили правоохранительную систему в балаган, где закрывают без суда и следствия, поэтому умные люди, чтобы не повторить судьбу всяких Червинских, Дубинских и прочих неугодных - свалили с этого шапитолия.
Чи ти зеле\порохобот зреагував на ключовi слова "Азiров" ?