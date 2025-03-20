Завтра зранку в пункті пропуску на кордоні з Угорщиною призупинять митний контроль

Уранці 21 березня у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", що на кордоні з Угорщиною, заплановані роботи зі встановлення та підключення систем резервного живлення. Тож, митний контроль буде призупинено.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"Орієнтовний час робіт – з 07:00 до 10:00. Відповідно, тимчасово у пункті пропуску буде відсутнє електропостачання та призупинено митний контроль громадян і транспортних засобів", – йдеться у повідомленні.

Митники закликають водіїв врахувати дану інформацію та, за можливості, обирати для перетину кордону інші міжнародні переходи.

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Як повідомлялося, зз 24 березня у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", що на кордоні з Польщею, розпочнеться ремонт цементобетонного покриття, унаслідок чого частково обмежать рух авто.