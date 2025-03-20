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Новини Заборона російських ІТ-компаній
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Збиток власника соцмереж "Вконтактє" і "Одноклассники" зріс втричі і перевищив $1 мільярд

Власник соцмереж

Російський інтернет-гігант VK (об'єднує локальні соцмережі "ВКонтактє", "Одноклассники", поштовик Mail.ru та низку інших сервісів) за підсумками 2024 року отримав 94,9 млрд рублів збитку (понад $1,1 млрд за поточним курсом).

Це втричі більше, ніж у 2023 році, коли збиток компанії становив 34,3 млрд рублів, передає Reuters.

В компанії пояснили збитки збільшенням витрат на на залучення творців та виробництво контенту, технічне обладнання та розробку, а також персонал.

При цьому виторг VK у 2024 році зріс на 23% – до 147,6 млрд рублів, переважно завдяки збільшенню доходів від онлайн-реклами на 20%.

Разом із повідомленням про збитки компанія оголосила про намір залучити до 115 мільярдів рублів ($1,36 млрд) шляхом додаткової емісії акцій.

На тлі цих новин акції VK на "Московській біржі" впали на 6,8% у четвер – до 305,7 рубля за акцію. До того, як Москва вторглася в Україну в лютому 2022 року, вони торгувалися на рівні близько 1000 рублів за акцію.

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Контрольована державою VK є однією з ключових внутрішніх інтернет-платформ Росії в умовах, коли російська влада намагається обмежити вплив міжнародних сервісів, зокрема YouTube.

Сервісами VK, включаючи найпопулярнішу в Росії соціальну мережу "ВКонтактє", її відеоплатформу та інші онлайн-інструменти, щодня користуються 77 мільйонів людей.

Автор: 

росія (14096) збитки (1123) соціальні мережі (756) ВКонтакте (135)


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Ви б ще розповіли тут про фінансові справи "Міраторга", "Wildberries", "Мэгафона"....
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20.03.2025 14:48 Відповісти
А нахіба нам " прибутки" заблокованих в Україні соц мереж?
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20.03.2025 14:55 Відповісти
Новина,від якої у авторів капають гіркі сльози.
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20.03.2025 15:07 Відповісти
Нічого жахливого.Їх замініла кацапська телега і кітайський тік-ток.І в першу чергу винна в цьому влада,яка вихваляє і сама користується ними.
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20.03.2025 16:39 Відповісти
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20.03.2025 17:22 Відповісти

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