Збиток власника соцмереж "Вконтактє" і "Одноклассники" зріс втричі і перевищив $1 мільярд

Російський інтернет-гігант VK (об'єднує локальні соцмережі "ВКонтактє", "Одноклассники", поштовик Mail.ru та низку інших сервісів) за підсумками 2024 року отримав 94,9 млрд рублів збитку (понад $1,1 млрд за поточним курсом).

Це втричі більше, ніж у 2023 році, коли збиток компанії становив 34,3 млрд рублів, передає Reuters.

В компанії пояснили збитки збільшенням витрат на на залучення творців та виробництво контенту, технічне обладнання та розробку, а також персонал.

При цьому виторг VK у 2024 році зріс на 23% – до 147,6 млрд рублів, переважно завдяки збільшенню доходів від онлайн-реклами на 20%.

Разом із повідомленням про збитки компанія оголосила про намір залучити до 115 мільярдів рублів ($1,36 млрд) шляхом додаткової емісії акцій.

На тлі цих новин акції VK на "Московській біржі" впали на 6,8% у четвер – до 305,7 рубля за акцію. До того, як Москва вторглася в Україну в лютому 2022 року, вони торгувалися на рівні близько 1000 рублів за акцію.

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Контрольована державою VK є однією з ключових внутрішніх інтернет-платформ Росії в умовах, коли російська влада намагається обмежити вплив міжнародних сервісів, зокрема YouTube.

Сервісами VK, включаючи найпопулярнішу в Росії соціальну мережу "ВКонтактє", її відеоплатформу та інші онлайн-інструменти, щодня користуються 77 мільйонів людей.