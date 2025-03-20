Попит переробних підприємств на отримання державних грантів зріс на 40%

Упродовж першого місяця дії програми у 2025 році українські підприємці подали 201 заявку на отримання грантів для переробних підприємств на загальну суму понад 1,07 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Порівняно з минулим роком кількість заявок зросла майже на 40%, а запитувана сума фінансування – на 52,6%. Зокрема, за аналогічний період минулого року було подано 144 заявки на 701 млн грн.

Серед заявників – виробники харчової продукції, меблів, металевих виробів, бетону, підприємства деревообробної галузі та агропереробники. Значну частку заявок подали виробники літальних апаратів.

Найактивніше заявки подавали підприємці з Львівської області (29), Києва (22), Київської (19), Харківської (17) та Дніпропетровської (17) областей.

Загалом заявки надійшли майже з усіх регіонів України, разом з прифронтовими Харківською, Запорізькою та Миколаївською областями.

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Програма є частиною політики розвитку виробників "Зроблено в Україні" та передбачає можливість отримання, на умовах співфінансування, коштів для модернізації та розширення виробничих потужностей переробних підприємств.

У Мінекономіки наголосили, що подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. Із 15 березня триває третя хвиля приймання заявок. Документи можна подати через платформу "Дія".

Як повідомлялося, за три роки держава інвестувала через гранти 12 млрд грн у старт та розвиток малого і середнього бізнесу.