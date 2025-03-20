Адміністрація Трампа продовжила виняток із санкцій проти "Газпромбанку" для Туреччини

США погодилися продовжити дію винятку із санкцій, запроваджених проти російського "Газпромбанку", дозволивши Туреччині проводити через нього платежі за російський газ до травня.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на турецького чиновника, безпосередньо обізнаного із цим питанням.

Термін дії чинного винятку із санкцій проти "Газпромбанку" для Туреччини добігає кінця 20 березня.

Міністри фінансів Туреччини та США Мехмет Сімшек і Скотт Бессент провели телефонні переговори на початку цього тижня, під час яких "обговорили санкції, а також інші питання економіки та національної безпеки, що викликають взаємне занепокоєння", повідомляли у Мінфіні США.

За підрахунками Bloomberg, торік Туреччина імпортувала понад 45% газу з Росії.

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Як повідомлялося, 21 листопада 2024 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

Однак США зробили виняток для Туреччини та Угорщини, дозволивши їм і надалі розраховуватися за російський газ через "Газпромбанк".

Водночас 12 березня 2025 року сплив термін дії генеральної ліцензії 8L, яка дозволяла проводити платежі у сфері енергетики через підсанкційні російські банки. Адміністрація президента США Дональда Трампа наразі не продовжила дію цієї ліцензії.

Серед іншого, ліцензія дозволяла російським банкам обробляти європейські платежі за продаж нафти. Якщо Адміністрація Трампа не поновить виключення із санкцій, це вплине на можливості Росії продавати нафту на експорт.

Серед банків, яким ліцензія забезпечувала виключення із санкцій, були "Сбєрбанк Росії", VTB, "Внєшекономбанк", Банк Санк-Петербурга, банк "Зеніт", "Альфа банк", Центробанк РФ.