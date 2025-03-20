Відтепер витяг з реєстру платників ПДВ можна отримати в електронній формі

Державна податкова служба оновила форму запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ. Тепер його можна замовити в електронній формі.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що витяг з реєстру платників ПДВ (ідентифікатор форми J/F1301705) в електронній формі надсилається в електронний кабінет або на адресу електронної пошти платника ПДВ.

Для цього у запиті платник податку має обрати відповідний спосіб отримання витягу – в електронній формі.

Як додали податківці, за запитом в електронній формі платники ПДВ також можуть отримати в електронній формі довідку з реєстру платників ПДВ з відомостями про своїх контрагентів.

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Крім того, дані з реєстру платників ПДВ, у тому числі інформацію про анулювання реєстрації платників ПДВ, ДПС оприлюднює в електронному кабінеті у розділі "Реєстри".

Як повідомлялося, після прогнозованого зниження обсягів реалізації у січні 2025 року, у лютому відбулося пожвавлення економічної активності.