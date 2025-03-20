Німеччина збільшить військову підтримку України до 7 мільярдів євро, – Шольц

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін збільшить фінансування військової допомоги України до 7 млрд євро.

Про це він повідомив журналістам у Брюсселі перед засіданням Європейської ради, передає Інтерфакс-Україна.

Шольц, спілкуючись із журналістами, нагадав, що цього тижня німецький Бундестаг ухвалив "дуже всеосяжну поправку до конституції, яка дозволить фінансувати те, що необхідно для захисту нашої країни, для співпраці в Європі з питань оборони, а також для військової допомоги, яку нам потрібно мобілізувати для України".

Канцлер виразив сподівання, що відповідне рішення 21 березня підтримає й Федеральна рада Німеччини.

"Це також включатиме, до речі, те, що після ухвалення рішень ми ініціюватимемо подальше збільшення нашої військової допомоги Україні. Разом це буде 7 мільярдів. Чотири вже заплановано, ще три будуть додані. Тому цього року, як і минулого, Німеччина є і залишатиметься найбільшим прихильником України в Європі", – заявив Шольц.

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На його переконання, "вкрай важливо, щоб Україна залишалася незалежною, суверенною та демократичною державою, щоб вона могла продовжувати свій шлях до членства в ЄС та щоб вона мала власну сильну армію навіть після мирної угоди".

Як повідомлялося, напередодні німецький Бундестаг підтримав план майбутнього канцлера Фрідріха Мерца щодо інвестицій в галузі оборони й інфраструктури країни на 1 трильйон євро. У межах цього пункту законодавці дають зелене світло для розблокування 3 млрд євро на військову допомогу Україні.