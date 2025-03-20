В Україні почала дешевшати морква. Але ціни втричі вищі, ніж торік

Цього тижня в Україні почали знижуватися ціни на моркву, що було зумовлено початком активного продажу запасів даної продукції зі сховищ.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу проєкту EastFruit.



Зазначається, що українські фермери пропонують до продажу моркву в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Відвантаження ведуться по 25-32 грн/кг ($0,60-0,77/кг).



За словами виробників, негативний вплив на ціни чинить збільшення пропозиції некондиційної моркви на ринку. Через досить теплу зиму якість продукції в холодильниках дрібних господарств стрімко погіршується, що змушує фермерів розпродувати наявні запаси. Водночас аграрії зазначають, що власники якісної моркви, які не мають проблем зі зберіганням, вважають за краще призупинити продаж наявних запасів продукції.

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Попри зниження цін морква в Україні на сьогодні в середньому втричі дорожча, ніж у середині березня 2024 року. При цьому більшість учасників ринку не відкидають ймовірності подальшого зниження цін, що пов'язано з досить невисокою торговельною активністю в даному сегменті.

Раніше повідомлялося, що через нестачу сховищ в Україні 35% врожаю овочів не потрапляють до споживача.