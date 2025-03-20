У Харкові відновили відому друкарню "Фактор-друк". Торік її знищили ворожі ракети. ФОТО

У Харкові відновили друкарню "Фактор-друк", яка була зруйнована внаслідок російського ракетного удару у травні минулого року.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

"Рік тому російський обстріл зруйнував друкарню у Харкові. Пам’ятаю, як Сергій Політучий приніс обгорілі дитячі книжки – ті ж, що читає моя донька і це просто розбило мені серце", – зазначила вона.

За її словами, американський філантроп Говард Баффет відписав першим: "Ми відновимо". "І сьогодні – фото відновленого цеху", – додала урядовиця.

Як повідомлялося, внаслідок російських обстрілів 23 травня було знищено друкарню в Харкові "Фактор-друк", яка випускала книжки цілої низки українських видавництв, а також періодику та іншу друковану продукцію. Тоді згоріло 50 тисяч уже надрукованих примірників та загинуло семеро працівників.

Власник групи компаній "Фактор" Сергій Політучий оцінював загальні втрати у близько 5 мільйонів євро, у тому числі 3,6 млн євро – вартість зруйнованого обладнання, ще 1,4 млн євро – будівля, інженерні конструкції та комунікації.

Він зазначав, що релокація друкарні неможлива технічно і економічно. Виробництво намагалося отримати грантову допомогу з-за кордону, оскільки держава не може надавати допомогу приватним структурам.

"Фактор-друк" входить до групи компаній Фактор разом із видавництвом та книгарнями Vivat. Це був один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі.

Видавництво Vivat – українське книжкове видавництво, засноване у 2013 році.Входить до трійки найбільших видавництв України за кількістю виданих найменувань та тиражів.