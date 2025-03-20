БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1516 відвідувачів онлайн
Новини Тіньова економіка
26 885 32

На Київщині викрили масштабне виробництво фальсифікованих моторних олив відомих брендів. ФОТОрепортаж

На Київщині викрили масштабне виробництво фальсифікованих моторних олив

Детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили виробництво фальсифікованих моторних олив відомих світових брендів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що зловмисники організували на території Києва, Київської та Дніпропетровської областей підпільні цехи, де налагодили повний цикл виготовлення підроблених моторних мастил, зокрема: виготовлення тари, етикеток, кришок, фасування сировини в каністри.

Щоденний обсяг готової продукції становив понад 3 тонни. Фальсифікований товар підозрювані розповсюджували під виглядом оригінального оптом та вроздріб через інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.

Правоохоронці провели 21 обшук у місцях виготовлення та реалізації контрафактної продукції, а також за місцем проживання фігурантів.

На Київщині викрили масштабне виробництво фальсифікованих моторних олив

На Київщині викрили масштабне виробництво фальсифікованих моторних олив

На Київщині викрили масштабне виробництво фальсифікованих моторних олив

На Київщині викрили масштабне виробництво фальсифікованих моторних олив

Під час них було вилучено 14 тис. літрів готової продукції, 3,8 тис. літрів сировини, майже 4 тисячі одиниць пластикової тари, обладнання для виробництва, маркіратори, транспортні засоби, понад 1,5 млн грн готівки отриманої внаслідок злочинної діяльності, фінансово-господарську документацію та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 12 млн грн.

Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Як повідомлялося, БЕБ виявило нелегальну фабрику з виробництва підробок сигарет відомих брендів. Під час обшуків вилучили товару на 60 мільйонів. 

Автор: 

бензин (1104) паливо (479) тіньова економіка (46) Бюро економічної безпеки (402)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+21
а вказати інтернет адреси що торгують підробками, нє? Для кого ця бурна діяльність органів? Якщо для наріду, то аферистів в студію!
показати весь коментар
20.03.2025 12:23
+5
Такі точки фальсифікату потрібно палити разом з їх власниками...
показати весь коментар
20.03.2025 15:10
+3
Одне "виробництво" викрили, інше вже десь відкрили...
показати весь коментар
20.03.2025 12:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а вказати інтернет адреси що торгують підробками, нє? Для кого ця бурна діяльність органів? Якщо для наріду, то аферистів в студію!
показати весь коментар
20.03.2025 12:23 Відповісти
Блііін! А я три дні тому поміняла масло на своєму "паджерику". І що в нього влили?
показати весь коментар
20.03.2025 13:40 Відповісти
мені з мого заміського котеджу не видно що вам там влили .
показати весь коментар
20.03.2025 15:30 Відповісти
розетка, олх, пром, багато маркетплейсов. стало проще?
показати весь коментар
20.03.2025 18:17 Відповісти
Я тебе запитував? Не лізь коли не питають, і перечитай питання - мене цікавить лише офіційна інформація від органів влади.
показати весь коментар
20.03.2025 18:55 Відповісти
Чекайте як буде рішення суду,
показати весь коментар
21.03.2025 09:28 Відповісти
суд публікує рішення "винен чи не винен", а не перелік всіх доказів, інформаціі СОРМ і оперативних розробок які додані до справи.
показати весь коментар
21.03.2025 09:35 Відповісти
Но в материалах справи буде як реализовывал
показати весь коментар
21.03.2025 19:46 Відповісти
Продвигали кацапський ЛукОйл !?
показати весь коментар
20.03.2025 12:24 Відповісти
та вроде канистры под оригинал и GM и тойота.. Kroon
показати весь коментар
20.03.2025 12:33 Відповісти
Так, щось схоже на масло тм Джи Ем, начебто Кастрол і напевно тойота чи нісан.
Але цікаво інше, моторні оливи бренду GM, котрі в нас продають під оригінал, вже давно мають іншу назву, тару, етикетку і номенклатуру по в"язкості і тому подібне, це все легко перевірити відвідавши офіційний європейській сайт виробника. Чому я все це пишу, бо на днях шукав масло GM для заміни в авто і здивувало різнобій ціни - від 480 грн до 1300 грн за каністру.
Пи.Си. Взяв тм Тотал в офіційного дилера.
показати весь коментар
20.03.2025 13:08 Відповісти
тойота це взагалі тупо... на авторізованих сервіс центрах заміна досить дешева...спеціальна акція вже декілька років
показати весь коментар
20.03.2025 20:27 Відповісти
хоть чистенько)
показати весь коментар
20.03.2025 12:25 Відповісти
***** - тільки Петро - Канада залив - а це фальсифікат
показати весь коментар
20.03.2025 12:28 Відповісти
Наступного разу купуйте оливу у офіційних дилерів, можливо не буде Вашого бренду але то гарантія, що не потрапите на фальсифікат.
Автомобільні масла в нас вже досить давно підробляють, є "точки" в Києві, Запоріжжі, Одесі, Дніпрі - це те що я знаю точно.
показати весь коментар
20.03.2025 13:11 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2025 15:47 Відповісти
Саме так, я з вами згоден - офіціали у нас більш святи ніж попи у церкві!!!
показати весь коментар
20.03.2025 17:03 Відповісти
Одне "виробництво" викрили, інше вже десь відкрили...
показати весь коментар
20.03.2025 12:39 Відповісти
тару і сировину ж вилучили, чому добру пропадати
показати весь коментар
20.03.2025 17:28 Відповісти
Піклуйтеся про здоровя- ходіть пішки
показати весь коментар
20.03.2025 14:12 Відповісти
Такі точки фальсифікату потрібно палити разом з їх власниками...
показати весь коментар
20.03.2025 15:10 Відповісти
було вилучено 14 тис. літрів готової продукції Джерело: https://biz.censor.net/n3542215
зауважу, не контрафакту а готової
показати весь коментар
20.03.2025 16:40 Відповісти
Так а саме масло нормальне було?
показати весь коментар
20.03.2025 17:10 Відповісти
та масло як масло, якесь не дороге брали і з однієї бочки в різні брендові каністри лили.
показати весь коментар
20.03.2025 17:31 Відповісти
Ну бачиш! Особливої шкоди двигунам покупців не робили!
Це в 90-х "отработку" фільтрували - і продавали під виглядом нового масла
показати весь коментар
20.03.2025 19:45 Відповісти
ЦІкаво, що в продавця https://prom.ua/ua/c3952510-automarket.html всі оливи стали "Недоступними". Совпадєніє?
показати весь коментар
20.03.2025 19:11 Відповісти
Совпадєніє 100%!
показати весь коментар
20.03.2025 19:46 Відповісти
аще скількі всякого г- на зі шмоток нових продається олх, шафа, пром це взагалі жах- підробка на підробці.
показати весь коментар
20.03.2025 19:14 Відповісти
а ти брендові речі купуєш на ОЛХ, шафі і промі? то хто тобі дохур?
показати весь коментар
20.03.2025 19:47 Відповісти
Мілкі шаражки-розливайки,а що до наприклад таких:
https://maps.app.goo.gl/ges7GeuH3eznrFcd6
показати весь коментар
20.03.2025 21:05 Відповісти
не олив, а мастил. глагол мастити. олива - це дерево та плід.
показати весь коментар
21.03.2025 03:10 Відповісти
купляйте на док і в 20 літрових каністрах.такі не підробляють.
показати весь коментар
21.03.2025 07:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 