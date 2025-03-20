На Київщині викрили масштабне виробництво фальсифікованих моторних олив відомих брендів. ФОТОрепортаж

Детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили виробництво фальсифікованих моторних олив відомих світових брендів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що зловмисники організували на території Києва, Київської та Дніпропетровської областей підпільні цехи, де налагодили повний цикл виготовлення підроблених моторних мастил, зокрема: виготовлення тари, етикеток, кришок, фасування сировини в каністри.

Щоденний обсяг готової продукції становив понад 3 тонни. Фальсифікований товар підозрювані розповсюджували під виглядом оригінального оптом та вроздріб через інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.

Правоохоронці провели 21 обшук у місцях виготовлення та реалізації контрафактної продукції, а також за місцем проживання фігурантів.

Під час них було вилучено 14 тис. літрів готової продукції, 3,8 тис. літрів сировини, майже 4 тисячі одиниць пластикової тари, обладнання для виробництва, маркіратори, транспортні засоби, понад 1,5 млн грн готівки отриманої внаслідок злочинної діяльності, фінансово-господарську документацію та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 12 млн грн.

Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Як повідомлялося, БЕБ виявило нелегальну фабрику з виробництва підробок сигарет відомих брендів. Під час обшуків вилучили товару на 60 мільйонів.