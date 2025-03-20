Єврокомісія планує відкликати пропозицію щодо скасування сезонного переведення годинників

Європейська комісія планує відкликати свій проєкт директиви 2018 року щодо скасування переведення годинників на "літній" та "зимовий" час.

Про це повідомила речниця ЄК Анна-Кайса Ітконен польській радіостанції RMF FM у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Через тривалий глухий кут у Раді ЄС Європейська комісія вирішила відкликати свою пропозицію" – зазначила вона. Водночас це ще не остаточне рішення, а лише пропозиція Єврокомісії.

За словами речниці, відкликання проєкту директиви 2018 року, який би поклав край зміні часу що пів року, було включено до пакету спрощення правил Євросоюзу, який Єврокомісія ухвалила 26 лютого.

Йдеться про так званий "Омнібус" – флагманський проєкт очільниці ЄК Урсули фон дер Ляєн, спрямований на скорочення бюрократії в ЄС. Тепер і Європарламент, і Рада ЄС можуть висловити свою думку щодо відкликання цієї директиви.

Вони мають надійти до Єврокомісії протягом кількох місяців. Їх візмуть до уваги, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

Нагадаємо, що пропозиція припинити переведення годинників була представлена у 2018 році, коли головою Єврокомісії був Жан-Клод Юнкер, як відповідь на запити громадян та публічні консультації.

Її досить швидко підтримав Європарламент, але вона на п’ять років застрягла в Раді ЄС, оскільки 27 країн не могли вирішити, на який час остаточно переходити – літній чи зимовий.

Південноєвропейські країни взагалі не були надто зацікавлені пропозицією, на відміну від країн Центральної та Східної Європи.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ще у березні 2021 року в першому читанні ухвалила законопроєкт №4201, який би скасовував сезонне передення годинників, проте для його ухвалення в цілому тоді забракло голосів, тож проєкт документа відправили на повторне друге читання. Воно відбулося лише влітку 2024 року. Втім, президент Володимир Зеленський відмовився його підписувати.