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Новини
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Єврокомісія планує відкликати пропозицію щодо скасування сезонного переведення годинників

Скасування переведення годинників

Європейська комісія планує відкликати свій проєкт директиви 2018 року щодо скасування переведення годинників на "літній" та "зимовий" час.

Про це повідомила речниця ЄК Анна-Кайса Ітконен польській радіостанції RMF FM у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Через тривалий глухий кут у Раді ЄС Європейська комісія вирішила відкликати свою пропозицію" – зазначила вона. Водночас це ще не остаточне рішення, а лише пропозиція Єврокомісії.

За словами речниці, відкликання проєкту директиви 2018 року, який би поклав край зміні часу що пів року, було включено до пакету спрощення правил Євросоюзу, який Єврокомісія ухвалила 26 лютого.

Йдеться про так званий "Омнібус" – флагманський проєкт очільниці ЄК Урсули фон дер Ляєн, спрямований на скорочення бюрократії в ЄС. Тепер і Європарламент, і Рада ЄС можуть висловити свою думку щодо відкликання цієї директиви.

Вони мають надійти до Єврокомісії протягом кількох місяців. Їх візмуть до уваги, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

Нагадаємо, що пропозиція припинити переведення годинників була представлена у 2018 році, коли головою Єврокомісії був Жан-Клод Юнкер, як відповідь на запити громадян та публічні консультації.

Її досить швидко підтримав Європарламент, але вона на п’ять років застрягла в Раді ЄС, оскільки 27 країн не могли вирішити, на який час остаточно переходити – літній чи зимовий.

Південноєвропейські країни взагалі не були надто зацікавлені пропозицією, на відміну від країн Центральної та Східної Європи.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ще у березні 2021 року в першому читанні ухвалила законопроєкт №4201, який би скасовував сезонне передення годинників, проте для його ухвалення в цілому тоді забракло голосів, тож проєкт документа відправили на повторне друге читання. Воно відбулося лише влітку 2024 року. Втім, президент Володимир Зеленський відмовився його підписувати. 

Автор: 

час (32) Євросоюз (5067)


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Задрало це переведення часу
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20.03.2025 12:52 Відповісти
Хто що хоче те і робить.
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20.03.2025 12:53 Відповісти
Божечки, що ж там думати?! "Зимовий" час є астрономічним, "літній" - штучним! Тож треба вже залишитись на нормальному астрономічному часі, а не смикати людей за нервову систему двічі на рік!!!!!!!
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20.03.2025 13:13 Відповісти
У нас велика країна, в часовому поясі більше години, тому всім не вгодиш. Наша золота середина -це літній час, бо по зимньому в грудні в 16 год. в середній полосі вже темно, я вже не кажу про Луганськ, який східніше мацкви. Соломонове рішення таке: зимній час і все переводиться на одну годину назад- робота, школа, магазини, телебачення, поїзди, все- все. Тоді і не з мацквою і не так рано темніє.
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22.03.2025 19:05 Відповісти
Якщо такий дріб'язок всім "колгоспом" не можуть владнати, тому боюся навіть писати таке, але може бути що у всіх скоро буде один час - "московський".
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20.03.2025 14:32 Відповісти
А мы, все-таки, переходим на летнее в воскресенье?
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20.03.2025 14:33 Відповісти
Дмитрий Авдеев, вся Україна у неділю 30 березня переходить на літній час, як це вже відбувається з 1981 року і все буде ОК! А у жовтні буде знову перехід на зимовий час.
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20.03.2025 20:39 Відповісти
Скільки смертей потягне за собою це переведення? Разом зі смертями на фронті, коли переповниться та чаша і зеленський зрозуміє, що він не потрібен нашій Україні, що Україна з ним на чолі не переможе, що він Зло для України. ❤️🇺🇦❤️
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21.03.2025 08:56 Відповісти

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