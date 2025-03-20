В Україні різко знизилося споживання електроенергії

Енергетики фіксують тенденцію до зниження споживання електроенергії, але закликають користуватись потужними приладами у денний час.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Станом на 9:30, рівень споживання був на 9% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Головною причиною стала ясна погода майже на всій території України. Це зумовлює ефективну роботу побутових СЕС та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Водночас енергетики нагадують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Сьогодні доцільно користуватись потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", – йдеться у повідомленні.

Раніше "Укренерго" запустило новий мобільний застосунок, який інформує користувачів про стан мережі й доступність електроенергії в кожному регіоні. Також у ньому можна знайти поради, як допомогти підтримати баланс в енергосистемі.