Україна отримала від ЄС ще мільярд євро за рахунок заморожених активів РФ

Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи країн "Великої сімки" Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету", – зазначив він.

Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 млрд євро, додав прем’єр.

"Заморожені російські активи мають працювати на користь нашої держави. І ми будемо працювати над тим, щоби повністю їх конфіскувати та спрямувати на відбудову України", – підсумував Шмигаль.

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Як повідомлялося, 13 березня Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи ERA. А 7 березня Україна отримала перший такий транш від Великої Британії – обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (майже $1 млрд) у межах ініціативи країн "Великої сімки" Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Нагадаємо, у червні 2024 року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада. Зокрема, Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки країн "Великої сімки".