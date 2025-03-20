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Новини Справа Комарницького
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"Смотрящий за Києвом" Комарницький нелегально перетнув кордон з Румунією, зараз він у Відні, – УП

Куди втік Денис Комарницький та де перебуває

Ексдепутат Київської міської ради та бізнесмен Денис Комарницький, який є підозрюваним у справі "Чисте місто" про земельну корупцію у столиці, незаконно перетнув кордон з Румунією та наразі перебуває у Відні.

Про це йдеться у матеріалі "Української правди".

За даними джерел видання у правоохоронних органах, спочатку Комарницький переховувався від слідства у Києві, згодом у Київській області, а 16 лютого опинився у Румунії. Утім, офіційно він не перетинав ані український, ані румунський кордони.

Наразі правоохоронці перевіряють версію щодо причетності до втечі ексдепутата прикордонників, представників розвідки та правоохоронних органів.

Журналіст Михайло Ткач виявив Комарницького в австрійській столиці Відні. Той звинуватив журналістів у шпигунстві, а все, що повідомляються про нього НАБУ та САП назвав фейковими новинами.

Комарницький запропонував журналістам зустрітися для інтерв’ю, але згодом скасував зустріч, надавши письмові коментарі.

"Справа, яку ви хочете обговорювати, є політичною і використовується для політичного тиску на мене як на адвоката. Думаю, Вам це відомо. Попередні публікації ЗМІ мали відверто маніпулятивний характер. Як я казав, я готовий до цивілізованого діалогу", – згодом відписав він Ткачу.

Операція "Чисте місто"

6 лютого НАБУ провело масштабну операцію "Чисте місто" у межах справи про корупцію у земельній та бюджетній сфері Києва.

Тоді про підозри у справі повідомили 10 осіб, серед них – керівник злочинної організації, ексдепутат Київради і бізнесмен Денис Комарницький, а також заступник голови КМДА Петро Оленич, голова постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайло Терентьєв. Затримати вдалося лише 7 з них, самого Комарницького НАБУ оголосило у розшук 10 лютого. У березні стало відомо, що Комарницький зміг виїхати з України за кордон вже після оголошення йому підозри.

За даними слідства, на території Києва з 2019 року по лютий 2025 року діяла злочинна організація, яка складалася з колишніх та чинних службових осіб Київської міської ради та КМДА.

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Злочинна організація, використовуючи службові повноваження, посади та зв’язки її учасників, встановила контроль над деякими питаннями земельної, бюджетної та інвестиційної сфер у місті Києві.

За оцінками слідства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн. Водночас, завдяки діям правоохоронців, вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн.

У НАБУ додали, що також викрито спробу через погрози та штучні перешкоди змусити приватне підприємство у столиці припинити діяльність з торгівлі та надання в оренду приміщень з метою заволодіння його земельною ділянкою для подальшої забудови. Також зафіксовано пропозицію хабара у розмірі $100 000 члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради.

Хто такий Денис Комарницький?

Денис Комарницький – лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років і має давні інтереси у будівельній сфері. У 2020 році народний депутат Гео Лерос передав журналістам Bihus.Info флешку із скопійованим вмістом одного з робочих комп’ютерів Комарницького, який учили співробітники СБУ вилучили під час попередніх обшуків. На комп’ютері містилися так звані "понятійки", що стосувалися функціонування будівельного ринку міста.

З опублікованих матеріалів стало відомо, що останніми роками Комарницький був головним "смотрящим" за сферами будівництва та комунального господарства в Києві. Зокрема, компанії, пов'язані з Комарницьким, регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництва та реконструкції.

У тому числі, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого за рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах вплив Комарницького в Києві суттєво виріс, а журналісти Bihus.Info називали Комарницького "смотрящим за Києвом від Офісу президента".

Зокрема, журналісти виявили зв’язки Комарницького і народного депутата Миколи Тищенка, які у 2020-му призвели до того, що в список "Слуги народу" на місцевих виборах в Києві потрапили близькі до Комарницького люди. Це спричинило конфлікт в самій політсилі.

У 2020 році в мережі з’явився аудіозапис телефонної розмови між заступником київського міського голови Вячеславом Непопом і Комарницьким. В розмові Комарницький ображає і принижує Непопа, а також погрожує йому.

Автор: 

Австрія (318) корупція (465) Комарницький (17)


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Топ коментарі
+4
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20.03.2025 10:22
+3
Влада його еваюкувала. Ви думаєте крутив схеми і не було криші в ОП? Наївні. Тим більше він всі розмови писав, підстрахував свою сраку. Посидить два роки і вернеться, справу зелені мародери закриють.
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20.03.2025 12:00
+2
Нашо ти Кличка, який створив і профінансував ТРО Києва, яке не дало кацапам його окупувати, намагаєся вимазати зєльоним гівном? Га, кацапка Истомина?
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20.03.2025 19:03
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20.03.2025 10:22 Відповісти
Та це зрозуміло, що гроші столиці контролювали дві мафії. Мафія Кличка і мафія Зеленьського- Єрмака через своїх депутатів у Київраді і чувирл типу Комарницького.
Було б дуже дивно, як би дві такі потужні мафіозні угрупування( сильнших в Україні немає), дозволили би розпочатися судовому процесу із виствітленням хто і що вкрав..
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20.03.2025 11:16 Відповісти
Нашо ти Кличка, який створив і профінансував ТРО Києва, яке не дало кацапам його окупувати, намагаєся вимазати зєльоним гівном? Га, кацапка Истомина?
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20.03.2025 19:03 Відповісти
По перше ТРО створював не Кличко, а військові і все організаційна робота і бойова підготовка була не на Кличкові

Друге. Кличко надавав кошти( не свої, а киян) і деякі приміщення( у користування)

Третє. Ще невистачало, щоб місто із бюджетом у сотні мільярдів, робило для оборони меншею ніж райцентр Чернігівської області.

Четверте. Якби Кличко не робив навіть цього, будь- якого мера такого великого міста потрібно було б засолити у діжці.

П'яте. Той мінімум, що могло б робити місто із 4,5 млн населення для фронту, це не КЛИЧКОВОЇ МАФІЇ КОШТИ. Це кошти ЛЮДЕЙ, а Не мера. І то , що Кличко, виділяв якусь частину НЕСВОЇХ грошей, зовсім неробить його святим.І то, як при Кличку розкрадали кошти киян, нічим не відріщняється як розкрадали при Черновецькому. Навітььлюди ті ж самі.
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20.03.2025 19:33 Відповісти
Почему не требуют его выдачи? Почему в Интерпол не сообщили?
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20.03.2025 11:17 Відповісти
как можно быть настолько наивным? отпустили что бы просить выдачу?
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20.03.2025 11:35 Відповісти
Влада його еваюкувала. Ви думаєте крутив схеми і не було криші в ОП? Наївні. Тим більше він всі розмови писав, підстрахував свою сраку. Посидить два роки і вернеться, справу зелені мародери закриють.
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20.03.2025 12:00 Відповісти
талант!
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20.03.2025 16:42 Відповісти
А чего его погранцы не впоймали и в ТЦК не сдали,может не заметили?
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20.03.2025 17:19 Відповісти
Що означає - "нелегально" ?
Заплатив кому треба с ЗЕвлади і перетнув кордон ... так багато хто зробив з тих , хто має достатньо коштів. Мабуть і прикордонники в долі .
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20.03.2025 18:57 Відповісти
Как впоймают на кол посадить а опосля(С)
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20.03.2025 19:31 Відповісти
Wien 😄 ist schön und wunderbar..besonders für Verbrechern aus Ost Europa.
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20.03.2025 22:00 Відповісти
Добре хоч втик, а не зеля його послом в європейській країні пригрів
Свято мєсто пусто не буває. На зелю уже запрацював новий комарницький
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21.03.2025 08:58 Відповісти

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