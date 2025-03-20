"Йшлося тільки про Запорізьку АЕС": Зеленський прокоментував пропозицію США щодо власності над АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час його розмови з американським президентом Дональдом Трампом обговорювалося питання відновлення окупованої Запорізької АЕС.

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу, коментуючи заяву Білого дому про пропозицію "власності США" на українські АЕС для гарантування їхньої безпеки, передає Forbes.

Йшлося не про всі атомні станції, а виключно про Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією та залишається в небезпеці через присутність там російських військових, наголосив Зеленський. "Вона не функціонує саме тому, що Росія незаконно її утримує", – зазначив він.

Президент додав, що під час розмови з Трампом вони обговорювали, чи зможе Україна відновити роботу станції.

"Я зазначив, що для цього потрібна не лише сама станція, а й відповідна інфраструктура, водозабезпечення, технічний персонал та низка інших факторів. Щоб вона почала працювати й приносити гроші, знадобиться щонайменше 1,5-2 роки", – сказав Зеленський.

Очільник держави також повідомив, що Трамп поцікавився, чи розглядає українська влада можливість залучення США до відновлення ЗАЕС.

"Я відповів, що так, якщо йдеться про модернізацію, інвестиції та подальший розвиток. Ми відкриті до обговорення. Але наголошую: мова йшла лише про одну станцію, яка зараз під окупацією Росії", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 19 березня відбулася телефонна розмова президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, під час неї український президент заявив, що підтримав припинення ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп під час розмови з Зеленським запропонував передати в американське управління українські АЕС. На думку США, американська власність на ці станції була б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури, додала Левітт.