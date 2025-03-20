Ціни на нафту зросли на тлі послаблення долара

Ціни на нафту зросли 20 березня на тлі слабкішого долара та прогнозів щодо попиту в США після того, як запаси палива скоротилися більше, ніж очікувалося.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 43 центи, до $71,21 за барель, що є найвищим рівнем з 3 березня. Американська нафта WTI подорожчала на 38 центів, до $67,54, передає Укрінформ.

Дані уряду США минулого тижня показали вище, ніж очікувалося, скорочення запасів дистилятів, включаючи дизельне паливо та мазут, які скоротилися на 2,8 млн барелів, перевищивши очікуване падіння на 300 тис. барелів.

"Прогноз попиту на нафту в США залишається сприятливим, незважаючи на зниження кількості пасажирів авіаперевезеннями", – заявили аналітики JP Morgan, додавши, що зниження туристичної активності в США не вказує на загальну слабкість перспектив попиту.

За словами аналітиків, світовий попит на нафту становив у середньому 101,8 млн барелів на добу, тобто річний приріст на 1,5 млн б/д.

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Запаси сирої нафти в США зросли на 1,7 млн барелів, однак перевищили очікування збільшення на 512 тис. барелів у попередньому опитуванні Reuters.

Слабший долар також сприяв зростанню нафти, оскільки курс долара знижувався з кінця лютого.

Крім того, глобальні премії за ризик також зросли після того, як Ізраїль у середу розпочав нову наземну операцію в Газі після порушення майже двомісячного перемир’я.

Водночас США продовжували завдавати авіаударів по об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади угруповання на кораблі в Червоному морі. Президент США Дональд Трамп також пообіцяв покласти на Іран відповідальність за майбутні напади хуситів.

Раніше повідомлялося, що ціни на нафту зростають через зменшення перспектив швидкого завершення розв'язаної Росією повномаштабної війни проти України.