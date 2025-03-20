Очільник "Пошти Росії" заявив про розвал поштової IT-інфраструктури країни
Майже 90% IT-інфраструктури "Пошти Росії" перебуває у критичному стані, а більше половини транспортного парку компанії вже виробило свій ресурс.
Про це заявив генеральний директор компанії Михайло Волков під час засідання IT-комітету в Державній Думі РФ, передає The Moscow Times.
"Зношеність фондів дуже велика. Наприклад, близько 55% нашого транспорту вже поза термінами корисного використання. Що стосується IT-інфраструктури – 89% фактично на ладан дихають. Як виглядають наші відділення, судячи з тих звернень, які я регулярно отримую від депутатів, ви самі чудово знаєте", – зазначив Волков.
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За словами очільника "Пошти Росії", ключовими проблемами компанії залишаються низький рівень оплати праці та критичний ступінь зношеності інфраструктури.
У 2023 і 2024 роках було вжито заходів щодо підвищення заробітних плат працівників основного виробництва, однак навіть після цього середній рівень зарплат співробітників компанії залишається вдвічі нижчим від загальноросійського.
Як повідомлялося, Союз борошномельних та круп'яних підприємств Росії попередив про загрозу масового банкрутства в галузі через втрату пільгового кредитування.
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Доречі, Хуго Босс, який розробляв форму не тільки СС, а практично всім підрозділам гітлеровської германії, в тому числі гітлерюгенту. В нього було швейнн виробництво, через це він й в ступив до партії. Може, якщо в себе пориєтесь, то й в себе знайдете якусь річ цього бренду. І компанія ХБ принесла вибачення за свої дії під час війни.
А оту жесть - яку Ви формою мокшан звете - розробив юдашкін, кончений путініст, який вже на концертах кабздона.
типу, наша капітуляція, то вже не так погано?
не військовим же під час війни )
Далі: ти особисто пішов і написав вже запит в свою обласну прокуратуру щодо результатів розслідування справ "прокурорів-інвалідів"? Ти влаштував пікет перед прокуратурою з вимогою такого розслідування? Та ні - ти особисто вибрав хєрограя в 2019 році. А тепер строчиш якісь висєри. Ти що, сподіваєшся що твій любий хєрограй самотужки, без твого особистого контролю прокурорів-інвалідів пересаджає?
Смішний ти.
Чекайте, я от згадав, що в моїй школі, за 20 км від Луганська, в 1984 році було з пінопласту зроблене панно з головою члєніна. І поруч з головою було "послання члєніна октябрятам". Ага, ага, українською мовою, посеред Донбасу. Ну, щось на кшталт "октябрята роблять тільки хороше". І от я, борцун режима у віці десь 7-9 років, взяв і відколупав 2 перші букви в слові "роблять", бо інші борцуни режиму мені на вулиці напередодні декількох цікавих слів навчили, пов'язаних з геніталіями та сексуальними відношеннями чоловіків та жінок, чоловіків і чоловіків, а також людей з тваринами.
Ох скільки я на горіхи отримав, ото були тортури від захисників режиму - вибивалкою для коврів по дупці... Як пригадаю, так теж, як і у вас, аж паморочиться від ненависті до псів режиму. Бо я ж політично постраждалий!