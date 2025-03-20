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Новини
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Очільник "Пошти Росії" заявив про розвал поштової IT-інфраструктури країни

Очільник

Майже 90% IT-інфраструктури "Пошти Росії" перебуває у критичному стані, а більше половини транспортного парку компанії вже виробило свій ресурс.

Про це заявив генеральний директор компанії Михайло Волков під час засідання IT-комітету в Державній Думі РФ, передає The Moscow Times.

"Зношеність фондів дуже велика. Наприклад, близько 55% нашого транспорту вже поза термінами корисного використання. Що стосується IT-інфраструктури – 89% фактично на ладан дихають. Як виглядають наші відділення, судячи з тих звернень, які я регулярно отримую від депутатів, ви самі чудово знаєте", – зазначив Волков.

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За словами очільника "Пошти Росії", ключовими проблемами компанії залишаються низький рівень оплати праці та критичний ступінь зношеності інфраструктури.

У 2023 і 2024 роках було вжито заходів щодо підвищення заробітних плат працівників основного виробництва, однак навіть після цього середній рівень зарплат співробітників компанії залишається вдвічі нижчим від загальноросійського.

Як повідомлялося, Союз борошномельних та круп'яних підприємств Росії попередив про загрозу масового банкрутства в галузі через втрату пільгового кредитування.

Автор: 

пошта (233) росія (14096) інфраструктура (223)


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Топ коментарі
+9
Згадають старину - вернуться ямщики
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20.03.2025 08:55
+9
Мій дід казав- поки товстий схудне, то худий сдохне. Яка нам справа до кацапської пошти? А то деякі наши довбо..би кажуть - ти бачив - у них долар по 110 рублів, і радіють як діти. На гривню подивіться! На ціни в магазинах! Нах мені той рубль кацапській? Вони війну вестимуть як долар і по 200 рублів буде! А дурні багатіють думками
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20.03.2025 09:34
+5
От ***** мені ця інформація???? Вже ржали над підборами, що їздять на танках 60-х років, гольф-карах, ішаках. І що, нам це якось допомогло???? Те, що у нас корупція роз'їдає державу, особливо в міністерстві оборони, МСЕКах, прокуратурах чомусь мало інфи. Кого посадили, кого покарали.
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20.03.2025 09:36
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20.03.2025 08:55 Відповісти
А при петі І, листоноші були шанованими людьми..мали хороший оклад й форму, схожу на офіцерську..
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20.03.2025 09:02 Відповісти
Ех, кокую строну потєрялі!
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20.03.2025 09:54 Відповісти
Сумуєте? То переїжджайте)))
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20.03.2025 10:42 Відповісти
Мінусую!😁
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20.03.2025 10:53 Відповісти
як ви поблажливо до них "форму, схожу на офіцерську"... Але ж ні - вони ще в 2015 році відкосплеїли своїх ідейних пращурів - зробили поштовикам форму темно-синю, майже чорну, з нашивками тощо, просто виключно схожу на форму офіцерів СС...
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20.03.2025 09:55 Відповісти
Не плутайте 18 ст і 20/21.

Доречі, Хуго Босс, який розробляв форму не тільки СС, а практично всім підрозділам гітлеровської германії, в тому числі гітлерюгенту. В нього було швейнн виробництво, через це він й в ступив до партії. Може, якщо в себе пориєтесь, то й в себе знайдете якусь річ цього бренду. І компанія ХБ принесла вибачення за свої дії під час війни.

А оту жесть - яку Ви формою мокшан звете - розробив юдашкін, кончений путініст, який вже на концертах кабздона.
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20.03.2025 10:41 Відповісти
👍 Якщо користуватися методичкою доктора гебельса - то результат буде одинаковий...
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20.03.2025 12:25 Відповісти
це, типу гарна новина?
типу, наша капітуляція, то вже не так погано?
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20.03.2025 08:59 Відповісти
Цікаво, ви там в своєму ольгіно зовсім з глузду з'їхали, чи ще не закінчили один одного напряму в мізки сношати?
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20.03.2025 09:51 Відповісти
де, ти цю галіматью скопипастив?
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20.03.2025 09:54 Відповісти
Пачтовіе голубі для ''очільника''. Не дякуйте масквороти.
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20.03.2025 09:07 Відповісти
Час голубів підключати на допомогу країні, що встає, але ніяк не встане з колін.
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20.03.2025 09:07 Відповісти
100% лучше чем 90)
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20.03.2025 09:10 Відповісти
Пох.., своїх проблем вистачає
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20.03.2025 09:11 Відповісти
Можемо запропонувати вам супєрМєга менеджера смілявського. Він знає як підняти середній рівень заробітних плат по галузі. В середньому ваші казлорилі поштарі із супєрМєга менеджером будуть норм так отримувати.
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20.03.2025 09:24 Відповісти
Мій дід казав- поки товстий схудне, то худий сдохне. Яка нам справа до кацапської пошти? А то деякі наши довбо..би кажуть - ти бачив - у них долар по 110 рублів, і радіють як діти. На гривню подивіться! На ціни в магазинах! Нах мені той рубль кацапській? Вони війну вестимуть як долар і по 200 рублів буде! А дурні багатіють думками
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20.03.2025 09:34 Відповісти
Не можна не погодитись. Зато нас розпирає від "чувства глубокого удовлєтворєнія", наскільки в нас підвищилась середня зарплата за рік. А пенсія на 11,5%!! І за наших Менеджерів Найкращих і Найдорожчих в світі гордість бере! А по тисячі всім!!! Екстаз!! Ура, ура, ура!!! А ціни - то таке....
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20.03.2025 09:59 Відповісти
ну так ..самим критичним та потрібним людям зарплати піднімають - чиновникам та мусорам

не військовим же під час війни )
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20.03.2025 11:35 Відповісти
Щось мені підказує, що твій дід ніхєра такого ніколи не казав, а якби щось і казав - ти б нічого не почув з-за булькання горілки та брязкання пляшки об стакан. Завваж - в новині ніхєра ані про рубль, ані про гривню, ані про ціни, ані про Україну, ані про "в Україні краще". Нормальна людина просто подивилась би і повз пройшла, зрозумівши, що ворог не сталевий і триматися та працювати можна продовжувати - до помиральної ями повзти ще не слід. Але ти не з таких - тобі захотілося висратись в своїй помиральній ямі. Вітаю, любчику, ти випорожнився. Але якось без задору. Якось без завзяття. Не надихає твоє лайно ні на що, окрім вказати тобі, що ти ідіот.
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20.03.2025 10:01 Відповісти
ЄС точно не схудне до того часу, коли козломорда параша здохне.
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21.03.2025 00:59 Відповісти
От ***** мені ця інформація???? Вже ржали над підборами, що їздять на танках 60-х років, гольф-карах, ішаках. І що, нам це якось допомогло???? Те, що у нас корупція роз'їдає державу, особливо в міністерстві оборони, МСЕКах, прокуратурах чомусь мало інфи. Кого посадили, кого покарали.
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20.03.2025 09:36 Відповісти
А ти свій висер з підвалу пишеш, з вирваними нігтями та з розробленими суглобами? Мабуть ні - тож так, нам помогло те, що вони розвалюються і намагаються на танках 60х щось робити замість тисяч танків Т-90М.

Далі: ти особисто пішов і написав вже запит в свою обласну прокуратуру щодо результатів розслідування справ "прокурорів-інвалідів"? Ти влаштував пікет перед прокуратурою з вимогою такого розслідування? Та ні - ти особисто вибрав хєрограя в 2019 році. А тепер строчиш якісь висєри. Ти що, сподіваєшся що твій любий хєрограй самотужки, без твого особистого контролю прокурорів-інвалідів пересаджає?

Смішний ти.
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20.03.2025 10:07 Відповісти
Ви хто??? Давайте почнемо з далекого 1991 року. На той час я не мав права голосувати, але навчався в єдиній в обласному центрі україномовній школі. В 1990 році в задля солідарності зі студентами, які об'явили голодування, всім класом демонстративно зняли з себе пійонерські галстуки та на класній дошці намалювали тризуб. Знаєте що було за цей, як ви *******, висір не з підвалу??? То якого ви року народження і чи застали совок. За кого голосували в 1991 році??? А в 2004 чи 2010 році??? Цікаво тобі??? Я пройшов два майдани в надії на справедливість..... Я мав свою громадську позицію в 2004 році, коли запитував, а чому я маю йти підтримувати януковоща, якщо я маю інші погляди. Ти думаєш, за це по голові погладили??? Це тобі не коменти писати на різних сайтах. ****** ти знаєш історію і пам'ять у тебе *********. Ти гівно недосвідчене, йди дальше кричи за 73 відсотка, більшість з який бажали змін на краще. Сам себе пошли в велику сексуальну подорож.
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20.03.2025 23:42 Відповісти
Ага, є така тенденція - всі виборці хєрограя зараз рвуть на собі тєльняшку, розповідаючи, як вони "на майданах стояли" і "особисто в 1990 році піонерську краватку знімали, навчаючись в єдиній україномовній школі і за це мене відправили на Соловки".

Чекайте, я от згадав, що в моїй школі, за 20 км від Луганська, в 1984 році було з пінопласту зроблене панно з головою члєніна. І поруч з головою було "послання члєніна октябрятам". Ага, ага, українською мовою, посеред Донбасу. Ну, щось на кшталт "октябрята роблять тільки хороше". І от я, борцун режима у віці десь 7-9 років, взяв і відколупав 2 перші букви в слові "роблять", бо інші борцуни режиму мені на вулиці напередодні декількох цікавих слів навчили, пов'язаних з геніталіями та сексуальними відношеннями чоловіків та жінок, чоловіків і чоловіків, а також людей з тваринами.

Ох скільки я на горіхи отримав, ото були тортури від захисників режиму - вибивалкою для коврів по дупці... Як пригадаю, так теж, як і у вас, аж паморочиться від ненависті до псів режиму. Бо я ж політично постраждалий!
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21.03.2025 10:17 Відповісти
Особисто я не рву на собі тєльняшку і всім кажу, що я голосував за Зеленського і це моє право. Я тільки поражаюсь одному, як при будь якій владі риги можуть адаптуватись і займати ключові посади і ці сподівання на справедливість зводяться на нівець. Як за три роки війни деякі суттєво збагатились і продовжують це робити. Більше жодного майдану не буду підтримувати і на наступні вибори покладу великий...., бо не бачу сенсу в цьому, один хер правоохоронні органи, суди корумповані і чим більше маєш бабла тим вільніше себе почуваєш. Тому всього найкращого, хай щастить.
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21.03.2025 11:15 Відповісти
Щодо ригів - це називається "пристосуванство". 70 років українці пристосовувались до влади - аби просто вижити. Перебування рядовим членом піонерських, комсомольських і комуняцьких організацій - це не про "схвалення режиму", а про фізичне виживання в диктатурі. Нічого про людину не каже ані хорошого, ані поганого. А от перебування на керівних посадах (голови парткомів, секретарі влксм, райкомів чи навіть заводських осередків комсомолу/комуняк) - це майже 100% показник, що людина - кінчена наволоч. У нас економічно-соціальне пристосуванство майже перейшло з фенотипу в генотип. Тому українчики так добре і пристосовуються в своїй масі до будь-якої ідеології, будь-якої диктатури. Тому вони і ассимілються дуже добре у всіляких Німеччинах та Іспаніях.
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21.03.2025 11:34 Відповісти
А що таке? Дєнюшек не вистачає? А куди витратили замість пошти? Невже есвєо така коштовна?!?
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20.03.2025 09:50 Відповісти
Цікаво, ви там в своєму ольгіно зовсім з глузду з'їхали, чи ще не закінчили один одного напряму в мізки сношати?
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20.03.2025 09:58 Відповісти
Всі Буханки і віслюки на фронті. Навіть не знаю на чому посилки тягнути будуть.
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20.03.2025 10:10 Відповісти

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