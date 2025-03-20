Податківці заявили про пожвавлення бізнесу: зросли активність та виторги

Після прогнозованого зниження обсягів реалізації у січні 2025 року, яке щороку спостерігається після пікового грудневого сезону, у лютому відбулося пожвавлення економічної активності.

Про це повідомили у пресслужбі Державної податкової служби.

Зокрема, середньоденний виторг у лютому зріс на 10% порівняно з січнем – з 12,7 млрд грн до 14 млрд грн. Загальна кількість чеків за два місяці становила 1,53 млрд грн, що свідчить про зростання купівельної активності.

Одним із найдинамічніших сегментів став паливний ринок. У лютому через РРО було реалізовано 19,69 млн літрів пального, що на 9,3% більше ніж у січні.

Сегменти алкоголю та тютюну також показали приріст. Продаж алкогольних напоїв у лютому збільшився на 1,9%, досягнувши 393,5 млн грн. Реалізація тютюнових виробів зросла на 2,7%, піднявшись із 334,8 млн грн у січні до 343,7 млн грн у лютому.

Ринок побутової електроніки теж продемонстрував значні фінансові результати. Загальний виторг від продажу побутової техніки за два місяці 2025 році склав 31,12 млрд грн.

Водночас загальний виторг від грального бізнесу перевищив 8,49 млрд грн. У січні сума становила 4,39 млрд грн, у лютому – 4,09 млрд гривень.

"Спостерігається позитивна динаміка у багатьох секторах, що свідчить про стійкість економіки навіть в умовах воєнного часу", – підсумували в ДПС.

Як повідомлялося, у січні-лютому 2025 року лідерами у сплаті податків стали підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості України.