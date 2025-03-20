БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1516 відвідувачів онлайн
Новини
627 8

Податківці заявили про пожвавлення бізнесу: зросли активність та виторги

податки

Після прогнозованого зниження обсягів реалізації у січні 2025 року, яке щороку спостерігається після пікового грудневого сезону, у лютому відбулося пожвавлення економічної активності.

Про це повідомили у пресслужбі Державної податкової служби.

Зокрема, середньоденний виторг у лютому зріс на 10% порівняно з січнем – з 12,7 млрд грн до 14 млрд грн. Загальна кількість чеків за два місяці становила 1,53 млрд грн, що свідчить про зростання купівельної активності.

Одним із найдинамічніших сегментів став паливний ринок. У лютому через РРО було реалізовано 19,69 млн літрів пального, що на 9,3% більше ніж у січні.

Сегменти алкоголю та тютюну також показали приріст. Продаж алкогольних напоїв у лютому збільшився на 1,9%, досягнувши 393,5 млн грн. Реалізація тютюнових виробів зросла на 2,7%, піднявшись із 334,8 млн грн у січні до 343,7 млн грн у лютому.

Податківці зафіксували пожвавлення бізнесу

Ринок побутової електроніки теж продемонстрував значні фінансові результати. Загальний виторг від продажу побутової техніки за два місяці 2025 році склав 31,12 млрд грн.

Водночас загальний виторг від грального бізнесу перевищив 8,49 млрд грн. У січні сума становила 4,39 млрд грн, у лютому – 4,09 млрд гривень.

"Спостерігається позитивна динаміка у багатьох секторах, що свідчить про стійкість економіки навіть в умовах воєнного часу", – підсумували в ДПС.

Як повідомлялося, у січні-лютому 2025 року лідерами у сплаті податків стали підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості України.

Автор: 

податки (2393) Державна податкова служба (338)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ви що.. Треба сказати всім , що в нас торгівля пішла нарешті. А то ніхто і не здогадується навіть ..
показати весь коментар
20.03.2025 09:07 Відповісти
Бумажок паперових пенсіонерам підкинули, інфляція прискорилася і пішла *** торгівля. Податкова не збреше, ЗЄлєй клянусь.
показати весь коментар
20.03.2025 09:09 Відповісти
"Про це https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/880401.html повідомили у пресслужбі Державної податкової служби. "

Схоже, що працівники ДПС є складовою частиною шМарафону!
показати весь коментар
20.03.2025 09:42 Відповісти
Хабарники податковой уже взяли на себя обязанность комментировать состояние экономики,шоубизнес рулит.
показати весь коментар
20.03.2025 10:08 Відповісти
бухло, цигарки, бензин, телевізори і казіно
показати весь коментар
20.03.2025 11:08 Відповісти
Блазні .

Міряють подібним з подібним . А не хєр з пальцем . СІчень 2025 потрібно порівнювати не з лютим , а з січнем 2024 . Окрім того рахувати не в різаному папері ,який називається гривнею і двеальвував на відсотків 20 за минулий рік -а в штуках і об'ємах .

От якщо так порахуати - то вийде срака і падіння
показати весь коментар
20.03.2025 11:16 Відповісти
Бариги позадирали ціни?! Ну така собі новина
показати весь коментар
20.03.2025 13:07 Відповісти
Структура, яка міряє свою ефективність сумами надходжень від штрафів - це сране дно.
показати весь коментар
20.03.2025 14:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 