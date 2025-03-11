Львів’янин намагався вивезти до Болгарії пластини із зубів мамонтів, яким 774 тисячі років. ФОТО

Київські митники виявили у міжнародному поштовому відправленні, яке прямувало з України до Болгарії, 13 пластин, виготовлених із зубів мамутів, віком до 774 тисячі років.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що відправник, мешканець Львову, задекларував пластини як заготівки для рукоділля.

Водночас за висновками експертів Національного науково-природничого музею, пластини – це 13 зразків, які виготовлено з 11 різних зубів мамутів. Зуби зафіксовані епоксидною смолою та розрізані по горизонталі. Мамутам, яким належали зуби, було від 15 до 60 років.

Мамут або мамонт – рід вимерлих тварин з родини слонових, які мешкали на теренах України та інших країн і континентів.

Геологічний вік цих знахідок варіюється від середнього плейстоцену до кінця плейстоценової епохи (до палеоліту), тобто 774 – 11,7 тисячі років тому.

Внаслідок обробки зубів зруйнована їх первинна форма, тож частина цінної інформації палеонтологічних зразків втрачена. Експерти зазначають, що такі дії несуть непоправну шкоду науці, адже втрачається цінна інформація про видове різноманіття хоботних в плейстоцені.

Попри це, об’єкти рідкісні, мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність. Фахівцями рекомендуються до внесення до Музейного фонду України та/або Державного реєстру національного культурного надбання.

Стосовно відправника складено протокол про порушення митних правил. Зуби вилучено.