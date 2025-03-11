В Одесі внаслідок ворожих атак у повітря потрапили шкідливі речовини

В Одесі внаслідок пожеж, спричинених ворожими атаками, у повітря потрапила значна кількість забруднюючих речовин та продуктів горіння.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Зазначається, що за даними ГУ ДСНС в Одеській області, в Одесі за добу зафіксовано п’ять пожеж.

До поліпшення ситуації зі станом повітря місцевим мешканцям рекомендують за можливості не перебувати на відкритому повітрі, тримати вікна та двері зачиненими, пити багато води, а також використовувати маску або респіратор.

Водночас КП "Муніципальний центр екологічної безпеки" Одеської міської ради та ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря, про результати якого буде повідомлено додатково.

За даними Одеської обласної прокуратури, внаслідок обстрілів 10 березня пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, резервуари з пальним, бізнесцентр, гаражне приміщення та господарська будівля на території приватного домоволодіння.

Раніше в обласному управлінні ДСНС повідомляли, що внаслідок дронової атаки 10 березня загорілися резервуари з пальним та склад з дитячими іграшками.