В Україні продовжує зростати споживання електроенергії

Станом на 11 березня споживання електроенергії в Україні зростає. Користуватися потужними електроприладами енергетики закликають у денний час

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Станом на 9:30, рівень споживання був на 4,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Це стало наслідком більш хмарної погоди у кількох регіонах, що зменшує ефективність роботи побутових СЕС.

У компанії нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Користуватись потужними електроприладами сьогодні доцільно у денний час – з 10:00 до 18:00. Це період найефективнішої роботи сонячних електростанцій", – закликали енергетики.

Раніше "Укренерго" запустило новий мобільний застосунок, який інформує користувачів про стан мережі й доступність електроенергії в кожному регіоні. Також у ньому можна знайти поради, як допомогти підтримати баланс в енергосистемі.