В Україні зріс попит на вживані авто із США. Серед лідерів – дві моделі Tesla

Упродовж лютого 2025 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 3,3 тис. вживаних легковиків із США проти 2,6 тис. автівок у січні.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (42%) – електромобілі, бензинові авто охопили 41%, гібридним авто належить 7%, а дизельним та авто з ГБО – по 5%.

Середній вік "американців" з пробігом, що з’явилися в українському автопарку у лютому – 6 років.

Серед лідерів вживаних авто, виготовлених в США:

Tesla Model Y – 419 штук;

Tesla Model 3 – 416;

Ford Escape – 234;

Jeep Cherokee – 187;

Nissan Rogue – 160.

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Як повідомлялося, українці торік віддали на утилізацію рекордну кількість транспортних засобів – 33,5 тисячі. Найбільше було вибракувано легкових автомобілів.