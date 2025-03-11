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В Україні зріс попит на вживані авто із США. Серед лідерів – дві моделі Tesla

tesla

Упродовж лютого 2025 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 3,3 тис. вживаних легковиків із США проти 2,6 тис. автівок у січні.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (42%) – електромобілі, бензинові авто охопили 41%, гібридним авто належить 7%, а дизельним та авто з ГБО – по 5%.

Середній вік "американців" з пробігом, що з’явилися в українському автопарку у лютому – 6 років.

Серед лідерів вживаних авто, виготовлених в США:

  • Tesla Model Y – 419 штук;
  • Tesla Model 3 – 416;
  • Ford Escape – 234;
  • Jeep Cherokee – 187;
  • Nissan Rogue – 160.

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Як повідомлялося, українці торік віддали на утилізацію рекордну кількість транспортних засобів – 33,5 тисячі. Найбільше було вибракувано легкових автомобілів.

Автор: 

авто (4098) продаж (2050) США (4804)


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Хто іздить на TESLA - той москаль!
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11.03.2025 19:55 Відповісти

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