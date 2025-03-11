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Новини
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Мільярдери, які підтримували Трампа, втратили понад $200 мільярдів. Найбільше – Маск

Ілон Маск на інавгурації Трампа зробив жест, схоже на нацистське привітання

За сім тижнів після інавгурації президента США Дональда Трампа пʼятеро мільярдерів, які були присутні під час складання присяги, втратили загалом $209 млрд.

Водночас, як пише Bloomberg, ринкова вартість їхніх компаній знизилася на $1,39 трлн, передає Forbes.

Після перемоги Трампа на виборах фондові ринки демонстрували активне зростання. Індекс S&P 500 кілька разів оновлював рекорди, а інвестори активно вкладали в акції та криптовалюти, очікуючи сприятливої бізнес-політики нового президента.

Акції Tesla Ілона Маска підскочили на 98%, а LVMH Бернара Арно додала 7%, збільшивши його статки на $12 млрд. Навіть Meta Platforms Марка Цукерберга, виросла на 9% до початку його нового терміну і ще на 20% у перші чотири тижні президентства.

Однак після офіційного вступу Трампа на посаду ситуація різко змінилася. Індекс S&P 500 впав на 6,4%, а 10 березня – ще на 2,7%.

Масові звільнення держслужбовців і невизначеність щодо тарифної політики спричинили турбулентність на ринках, що призвело до значних втрат для компаній мільярдерів, наближених до Трампа.

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Зокрема, гендиректор Tesla Ілон Маск втратив $148 млрд. Його статки досягли піку в $486 млрд 17 грудня. Основна частка його капіталу – акції Tesla – після виборів майже подвоїлися в ціні. Утім, згодом компанія втратила ці здобутки. Європейські споживачі негативно відреагували на підтримку Маском ультраправих політиків. Продажі Tesla в Німеччині за перші два місяці року впали на понад 70%, а в Китаї – на 49%.

Засновник інтернет-магазину Amazon Джефф Безос втратив $29 млрд. У грудні компанія перерахувала $1 млн до фонду інавгурації Трампа. Від 17 січня акції Amazon втратили 14%.

Співзасновник Google Сергій Брін за час президентства Трампа втратив $22 млрд. У грудні він обідав із ним у Мар-а-Лаго. На початку лютого акції Alphabet Inc. впали більш ніж на 7% після оприлюднення квартальних результатів, які не виправдали прогнозів.

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Власник компанії Meta Марк Цукерберг за звітний період втратив $5 млрд. На початку року Meta очолювала список семи найбільших технологічних корпорацій, що визначали зростання індексу S&P 500 – з середини січня до середини лютого акції зросли на 19%. Проте згодом компанія втратила цей приріст. Загалом індекс "найбільшої сімки" обвалився на 20% від максимуму в середині грудня.

Бернар Арно, чия сім’я володіє люксовим конгломератом LVMH, також втратив $5 млрд. Він десятиліттями підтримує дружні стосунки з Трампом. Акції LVMH зросли більш ніж на 20% після виборів. Проте згодом вони втратили більшу частину цього зростання. Аналітики Morningstar попереджають, що введення тарифів у розмірі 10-20% на європейські люксові товари може ще більше знизити продажі, які й так скорочуються.

Як повідомлялося, станом на січень 2025 року, рейтинг найбагатших людей світу очолював Ілон Маск, чиї статки перевищували $400 млрд. Наступними у рейтингу був Джефф Безос з $238,5 млрд і Ларрі Еллісон, чий капітал становить $213,7 млрд. До п’ятірки найбагатших входив також Марк Цукерберг з $202,4 млрд і Бернар Арно – $167,2 млрд.

Загалом, 500 найбагатших осіб світу в 2024 році збільшили свої статки до рекордних $10 трлн.

Автор: 

мільярдери (213) Маск Ілон (385) Трамп Дональд (593)


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Це добре. Все має свою ціну.

Ми платимо свою за вибір блазня.
А американці хай платять свою за вибір гопника.
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11.03.2025 10:49 Відповісти
Не добре.Бо вони насправді не втратили.Тут уже написали:некоректний підрахунок
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11.03.2025 15:34 Відповісти
Це тимчасово.
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11.03.2025 11:12 Відповісти
Не коректний підрахунок. Треба порівнювати з періодом до виборів Трампа (нульовий період), а не з періодом коли Трампа вже обрали і акції підскочили до свого максимуму. Якщо брати з так званого нульового періоду, то навіть з урахуванням цілком зрозумілого падіння з максимуму, то виявиться що ці ********, що підтримали Трампа, все одно залишаються в плюсі. Сподіваюсь тільки що тренд до падіння продовжиться і інвестиції у Трампа не виправдаються.
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11.03.2025 11:19 Відповісти
Верхнє фото - автосалон Тесли у США , нижнє - у Франції !!
..
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11.03.2025 13:26 Відповісти
маск дірвався до кормушки, що йому та тесла чи спейсХ
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11.03.2025 15:28 Відповісти
ото ж бо
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11.03.2025 15:36 Відповісти
Это хорошо. Глас народа должен быть бодрым и улыбнутым. А мага - самые улыбнутые из улыбнутых личностей
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11.03.2025 17:01 Відповісти

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