Мільярдери, які підтримували Трампа, втратили понад $200 мільярдів. Найбільше – Маск

За сім тижнів після інавгурації президента США Дональда Трампа пʼятеро мільярдерів, які були присутні під час складання присяги, втратили загалом $209 млрд.

Водночас, як пише Bloomberg, ринкова вартість їхніх компаній знизилася на $1,39 трлн, передає Forbes.

Після перемоги Трампа на виборах фондові ринки демонстрували активне зростання. Індекс S&P 500 кілька разів оновлював рекорди, а інвестори активно вкладали в акції та криптовалюти, очікуючи сприятливої бізнес-політики нового президента.

Акції Tesla Ілона Маска підскочили на 98%, а LVMH Бернара Арно додала 7%, збільшивши його статки на $12 млрд. Навіть Meta Platforms Марка Цукерберга, виросла на 9% до початку його нового терміну і ще на 20% у перші чотири тижні президентства.

Однак після офіційного вступу Трампа на посаду ситуація різко змінилася. Індекс S&P 500 впав на 6,4%, а 10 березня – ще на 2,7%.

Масові звільнення держслужбовців і невизначеність щодо тарифної політики спричинили турбулентність на ринках, що призвело до значних втрат для компаній мільярдерів, наближених до Трампа.

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Зокрема, гендиректор Tesla Ілон Маск втратив $148 млрд. Його статки досягли піку в $486 млрд 17 грудня. Основна частка його капіталу – акції Tesla – після виборів майже подвоїлися в ціні. Утім, згодом компанія втратила ці здобутки. Європейські споживачі негативно відреагували на підтримку Маском ультраправих політиків. Продажі Tesla в Німеччині за перші два місяці року впали на понад 70%, а в Китаї – на 49%.

Засновник інтернет-магазину Amazon Джефф Безос втратив $29 млрд. У грудні компанія перерахувала $1 млн до фонду інавгурації Трампа. Від 17 січня акції Amazon втратили 14%.

Співзасновник Google Сергій Брін за час президентства Трампа втратив $22 млрд. У грудні він обідав із ним у Мар-а-Лаго. На початку лютого акції Alphabet Inc. впали більш ніж на 7% після оприлюднення квартальних результатів, які не виправдали прогнозів.

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Власник компанії Meta Марк Цукерберг за звітний період втратив $5 млрд. На початку року Meta очолювала список семи найбільших технологічних корпорацій, що визначали зростання індексу S&P 500 – з середини січня до середини лютого акції зросли на 19%. Проте згодом компанія втратила цей приріст. Загалом індекс "найбільшої сімки" обвалився на 20% від максимуму в середині грудня.

Бернар Арно, чия сім’я володіє люксовим конгломератом LVMH, також втратив $5 млрд. Він десятиліттями підтримує дружні стосунки з Трампом. Акції LVMH зросли більш ніж на 20% після виборів. Проте згодом вони втратили більшу частину цього зростання. Аналітики Morningstar попереджають, що введення тарифів у розмірі 10-20% на європейські люксові товари може ще більше знизити продажі, які й так скорочуються.

Як повідомлялося, станом на січень 2025 року, рейтинг найбагатших людей світу очолював Ілон Маск, чиї статки перевищували $400 млрд. Наступними у рейтингу був Джефф Безос з $238,5 млрд і Ларрі Еллісон, чий капітал становить $213,7 млрд. До п’ятірки найбагатших входив також Марк Цукерберг з $202,4 млрд і Бернар Арно – $167,2 млрд.

Загалом, 500 найбагатших осіб світу в 2024 році збільшили свої статки до рекордних $10 трлн.