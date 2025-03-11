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Понад 20% із загального доходу: Найбільше у 2024 році заробили енергетичні компанії

Споживання електроенергії стабілізувалося

У 2024 році найбільше заробила сфера енергетики – 876,9 млрд грн, або ж 21% від загального доходу всіх галузей.

Про це свідчить Індекс найкращих підприємств України-2025 від платформи "Опендатабот".

При цьому майже однаковий дохід у сферах оптової та роздрібної торгівлі: 567,7 млрд грн та 529,2 млрд грн.

Виторг бізнесів за галузями

Територіально найбільше заробив бізнес, зареєстрований у Києві – 2,6 трлн грн. На другому місці – Дніпропетровщина, де дохід бізнесу склав 653 млрд грн. Замикає трійку лідерів Київщина – 208,3 млрд грн.

Де бізнеси заробили найбільше у 2024 році

При складанні Індексу аналітики враховували як фінансові показники, так й ділову репутацію бізнесів. Зокрема, з цьогорічного переліку вилучені підсанкційні компанії, бізнеси, що мали власників з РФ, компанії з податковим боргом, а також комунальні та державні підприємства.

Також до переліку могли не потрапити компанії, які своєчасно не подали фінансову звітність.

Як повідомлялося, лісова галузь України за підсумками минулого року отримала рекордний чистий дохід від продажу продукції – 23,7 млрд грн.

Автор: 

бізнес (1161) доходи (458) енергетика (388)


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бідують
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11.03.2025 10:20 Відповісти
А ХІБА ВОНИ ЗАРОБИЛИ? Вони ж просто зібрали з нас після підняття тарифів.
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11.03.2025 12:16 Відповісти
і не тільки ...ще гранти гребуть від Заходу ..ахметов він такий
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11.03.2025 12:30 Відповісти

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