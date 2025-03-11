Понад 20% із загального доходу: Найбільше у 2024 році заробили енергетичні компанії

У 2024 році найбільше заробила сфера енергетики – 876,9 млрд грн, або ж 21% від загального доходу всіх галузей.

Про це свідчить Індекс найкращих підприємств України-2025 від платформи "Опендатабот".

При цьому майже однаковий дохід у сферах оптової та роздрібної торгівлі: 567,7 млрд грн та 529,2 млрд грн.

Територіально найбільше заробив бізнес, зареєстрований у Києві – 2,6 трлн грн. На другому місці – Дніпропетровщина, де дохід бізнесу склав 653 млрд грн. Замикає трійку лідерів Київщина – 208,3 млрд грн.

При складанні Індексу аналітики враховували як фінансові показники, так й ділову репутацію бізнесів. Зокрема, з цьогорічного переліку вилучені підсанкційні компанії, бізнеси, що мали власників з РФ, компанії з податковим боргом, а також комунальні та державні підприємства.

Також до переліку могли не потрапити компанії, які своєчасно не подали фінансову звітність.

Як повідомлялося, лісова галузь України за підсумками минулого року отримала рекордний чистий дохід від продажу продукції – 23,7 млрд грн.