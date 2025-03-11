Ціни на нафту зростають попри занепокоєння щодо можливої рецесії в США

Ціни на нафту трохи зросли під час торгів 11 березня, попри занепокоєння щодо потенційної рецесії в США, впливу мит на глобальне зростання та збільшення пропозиції від ОПЕК+.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 18 центів, до $69,46 за барель, після падіння на початку торгів. Ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 9 центів, до $66,12 за барель, передає Укрінформ.

За словами керівник команди енергетичного сектору в DBS Bank Сувро Саркара, незважаючи на ринковий шум, Brent на рівні близько $70 за барель є досить сильною підтримкою, і ціни на нафту можуть випробувати технічний відскок на поточних рівнях. При цьому реакція пропозиції ОПЕК+ залишатиметься гнучкою залежно від ринкових умов.

"Якщо ціни на нафту впадуть нижче позначки в $70 за барель протягом тривалого періоду, підвищення видобутку, на нашу думку, може бути призупинено. ОПЕК+ також уважно стежитиме за політикою Трампа щодо Ірану та Венесуели", – сказав він.

США вже відкликали ліцензію Chevron на діяльність у Венесуелі, і ще невідомо, чи будуть посилені санкції проти Ірану. Однак тим часом домінуватиме занепокоєння щодо глобального зростання на тлі політичних невизначеностей і торгових війн.

Читайте також: Ціни на нафту завершують тиждень найбільшим падінням із середини жовтня

Політика президента Дональда Трампа сколихнула ринки в усьому світі: він запровадив, а потім відклав тарифи на найбільших постачальників нафти своєї країни, Канаду та Мексику, а також підвищив мита на китайські товари. Китай і Канада відповіли власними митами.

На вихідних Трамп заявив, що для економіки, ймовірно, настане "перехідний період", але відмовився прогнозувати, чи можуть США зіткнутися з рецесією на тлі занепокоєння фондового ринку щодо його мит.

"Коментарі Трампа спровокували хвилю розпродажів, оскільки інвестори почали оцінювати ціни через ризик зниження зростання попиту", – сказав Деніел Хайнс, старший стратег із сировинних товарів ANZ.

Що стосується поставок, то група ОПЕК+ погодилася почати збільшувати видобуток нафти з квітня, але може скасувати рішення пізніше, якщо виникне ринковий дисбаланс.

Як повідоомлялося, 10 березня ціни на нафту знизилися через хвилювання щодо впливу імпортних тарифів США на глобальне економічне зростання та попит на паливо.