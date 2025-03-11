Перевізників попередили про ускладнення руху на пункті пропуску "Шегині – Медика"

У вівторок, 11 березня, через проведення ремонтних робіт можливе ускладнення руху на пункті пропуску "Шегині – Медика", що на кордоні з Польщею.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"У звʼязку з проведенням 11 березня ремонтних робіт у пункті пропуску "Шегині – Медика", з 11:00 до 14:00 год. можливе ускладнення руху транспорту на вантажному напрямку", – йдеться у повідомленні.

Міжнародних перевізників закликали врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

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Раніше повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій запускає запис до окремих черг для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн на п'яти пунктах пропуску. Це має забезпечити більш прогнозований час перетину кордону в межах системи "єЧерга".