Російські таксисти відмовляються пересідати на виготовлені в РФ автомобілі за наказом влади

Російські автомобілі не відповідають новим вимогам уряду РФ щодо локалізації автомобілів таксі. Зокрема, російський автопром не може забезпечити ринок транспортом із високим ступенем надійності – із гарантованим пробігом до капремонту не менше 300 тис. км.

Про це йдеться в листі на адресу уряду РФ та автовиробників від російського Союзу користувачів цифрових платформ "Цифровой мир", передає The Moscow Times.

Своєю чергою в Національній раді таксі РФ повідомили, що дві третини автопарків наразі не готові закуповувати машини російського виробництва.

У листі наголосили, що переведення таксі на авто російського виробництва має сенс, лише коли російські автозаводи будуть виробляти достатню кількість комфортних та надійних автомобілів, що відповідають запиту галузі.

Зокрема, машина має витримувати цілодобову інтенсивну експлуатацію з мінімальним пробігом без капремонту 300 тис. км. (у "Москвича" термін гарантії якості становить 100 тис. км). Також для таксі потрібні авто з просторим салоном, вбудованими дитячими кріслами, кондиціонером, містким багажником та подушками безпеки.

За даними таксопарків, продукція російських автозаводів до 30% часу проводить у ремонті, що в рази перевершує показники корейських, японських і європейських автомобілів, які раніше становили основу таксі в РФ. Таким чином, це не дає можливості для самоокупності.

Законопроєкт про використання в російських таксі виключно автомобілів виробництва РФ розглядається у Держдумі Росії. Якщо його буде ухвалено, вимоги набудуть чинності вже 1 жовтня 2025 року. Параметрам, зазначеним у законопроєкті, відповідають лише чотири моделі російського "АвтоВАЗу" – це Lada Vesta, Granta, Largus та Aura.

Наприкінці лютого президент російського "АвтоВАЗу" Максим Соколов заявив, що на складах концерну накопичилося 100 тис. нерозпроданих машин за норми в 60 тис. Така ситуація б'є по фінансовій моделі концерну з урахуванням високих відсотків, які доводиться платити за кредитами.

Раніше повідомлялося, що парк легкових автомобілів у Росії після виходу іноземних автоконцернів продовжує старіти. Так, середній вік машин за останній рік зріс з 15,2 до 15,5 року, що на 1,5 року більше за показник до початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Перед тим стало відомо, що в Росії закінчилися в продажу популярні недорогі автомобілі брендів, що пішли з РФ, – Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan і Duster, а також VW Polo і Skoda Rapid.

До того повідмлялося, що в Росії провели дослідження можливості китайських автомобілів витримувати місцеві погодні умови. Тести проходили у 26 регіонах, участь у них взяли 17 китайських автомобільних брендів. З'ясувалося, що у таких марок, як JAC, LiXiang, Lifan, Jetour та Dongfeng металеві елементи корпусу іржавіють через 2 роки експлуатації, тоді як у Tank, Great Wall, Haval, Geely, FAW, GAC, Omoda, Changan, Exeed та Chery термін служби металевих елементів може досягати 4-5 років.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.