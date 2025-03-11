Багаті китайські інвестори таємно вкладають мільйони доларів у компанії Маска, – FT

Багаті китайські інвестори таємно вкладають мільйони доларів у приватні компанії американського мільярдера Ілона Маска, серед яких SpaceX, xAI та Neuralink.

Про це пише Financial Times, передає LIGA.net.

Як зазначає видання, ці інвестиції здійснюються через компанії спеціального призначення, що дозволяють китайському капіталу надходити у підприємства Маска, уникаючи водночас контролю з боку влади США.

Така практика набула популярності на тлі загострення напруженості між США та Китаєм, а також через зростання обмежень, з якими китайський капітал стикається у критично важливих технологічних секторах.

Три китайські інвестори розповіли FT, що за два роки вони вклали в підприємства Маска понад $30 млн.

Наприклад, китайська компанія з управління активами Homaer Financial активно просувала інвестиції в SpaceX, розповідаючи заможним китайцям про швидке зростання вартості компанії. Так, на нещодавньому вебінарі, в якому взяли участь сотні китайських інвесторів, представник Homaer презентував акції SpaceX з мінімальною вартістю купівлі $200 тис.

У жовтні минулого року Homaer стверджувала, що група її клієнтів вийшла зі зроблених у червні 2018 року інвестицій у SpaceX із прибутковістю 530% за шість років.

Один із інвесторів Homaer підтвердив цю цифру газеті й пошкодував, що не інвестував більше.

Homaer прогнозує, що вартість SpaceX за три роки зросте майже втричі, до $1,1 трлн, включно й завдяки подальшим закупівлям з боку американської влади та військових.

Хоча інвестиції в компанії Маска законні, вони викликають побоювання щодо потенційних конфліктів інтересів, оскільки той є старшим радником президента США Дональда Трампа.

Раніше стало відомо, що Польща буде шукати альтернативи супутниковій мережі Starlink для України, якщо американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска виявиться ненадійним постачальником.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla Ілона Маска впали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.

Згодом стало відомо, що кількість реєстрацій електромобілів Tesla в Німеччині в лютому різко впала, оскільки головний виконавчий директор компанії Ілон Маск дратував виборців, які брали участь у федеральних виборах у країні.

Також стало відомо, що кількість реєстрацій Tesla Inc. у Франції в січні цього року різко впала на 63%. Франція є другим за величиною ринком електромобілів у Європейському Союзі.

Загалом за підсумками 2024 року продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.