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Наслідки мобілізації від Путіна: Росія почала завозити трудових мігрантів із однієї з найбідніших країн світу

Росія почала залучати до роботи трудових мігрантів із М’янми

Російські регіони почали залучати до роботи трудових мігрантів із М'янми, яка вважається однією з найбідніших країн світу. Так, 24 зварювальники вже приїхали до Приморського краю та були працевлаштовані, а "найближчими місяцями" очікується прибуття ще 30 осіб.

Про це свідчать дані однії з рекрутингових компаній Росії, передає The Moscow Times. 

Як зазначається, всі мігранти пройшли курси російської мови і склали іспит у М'янмі.

Також робітників із цієї країни залучили на будівництво в Амурській області.

Минулого тижня глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков закликав вирішувати проблему дефіциту робочих рук за допомогою трудових мігрантів, зокрема з М'янми. За його словами, у цій країні проживає 55 млн осіб, при цьому 6 млн її громадян працюють за кордоном.

Однак для того, щоб М'янма стала джерелом трудових ресурсів для Росії, є кілька перешкод: легальні мігранти зобов'язані близько 30% доходів переказувати через банки, а ринковий курс у М'янмі сильно відрізняється від офіційного, що знижує кількість бажаючих. Також з 2024 року в країні діє закон про загальний військовий обов'язок та молодим людям до 35 років обмежений виїзд за кордон. 

У грудні минулого року повідомлялося, що Росія розраховує отримати робочу силу в Пакистані.

До того стало відомо, що компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

Також близько 200 африканських жінок нині працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані – ключовому російському виробництві дронів.

Автор: 

мігранти (430) М’янма (3) робота (863) росія (14116) мобілізація (461)


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Це не наслідки. Це залучення нових бійців для нової війни з Європою. Перші ластівки, потім цією дорогою підуть десятки тисяч найманців
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10.03.2025 22:31 Відповісти
Так а в чём последствия то? В статье говорится про 24 сварщиков, и что 30 планируется и что 200 африканских женщин работают на заводе. В цифрах это 254 человека. В рф и 15 лет назад, в 2010 году был дефицит рабочей силы. Только из Украины там работали миллионы трудовых мигрантов. И традиционно мигранты из -Туркмени -Таджики -Кыргыз Узбекси - стана. На протяжении последних 10-15 лет, и последние 3 года не исключение там дефицит рабочей силы в ряде рабочих областей до 3 миллионов человек. Есть профессии на которых не готовы работать, на предлагаемых условиях труда, даже трудовые мигранты из беднейших стран.

На кого расчитана эта "статья" так сказать? с громких заголовком про "последствия мобилизации" и аргументом в 250 человек...
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11.03.2025 07:56 Відповісти

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