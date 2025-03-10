Наслідки мобілізації від Путіна: Росія почала завозити трудових мігрантів із однієї з найбідніших країн світу

Російські регіони почали залучати до роботи трудових мігрантів із М'янми, яка вважається однією з найбідніших країн світу. Так, 24 зварювальники вже приїхали до Приморського краю та були працевлаштовані, а "найближчими місяцями" очікується прибуття ще 30 осіб.

Про це свідчать дані однії з рекрутингових компаній Росії, передає The Moscow Times.

Як зазначається, всі мігранти пройшли курси російської мови і склали іспит у М'янмі.

Також робітників із цієї країни залучили на будівництво в Амурській області.

Минулого тижня глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков закликав вирішувати проблему дефіциту робочих рук за допомогою трудових мігрантів, зокрема з М'янми. За його словами, у цій країні проживає 55 млн осіб, при цьому 6 млн її громадян працюють за кордоном.

Однак для того, щоб М'янма стала джерелом трудових ресурсів для Росії, є кілька перешкод: легальні мігранти зобов'язані близько 30% доходів переказувати через банки, а ринковий курс у М'янмі сильно відрізняється від офіційного, що знижує кількість бажаючих. Також з 2024 року в країні діє закон про загальний військовий обов'язок та молодим людям до 35 років обмежений виїзд за кордон.

У грудні минулого року повідомлялося, що Росія розраховує отримати робочу силу в Пакистані.

До того стало відомо, що компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

Також близько 200 африканських жінок нині працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані – ключовому російському виробництві дронів.