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Кількість українських біженців у ЄС збільшилась на 25 тисяч за місяць, частка чоловіків зростає, – Євростат. ІНФОГРАФІКА

Кількість українських біженців у ЄС збільшилась

Станом на 31 січня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

За місяць їх кількість зросла на 25,53 тис. осіб (на 0,6%), йдеться в повідомленні Євростату.

Найбільше зросла кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту у Німеччині (на 8,8 тис. Або на0,8%), Чехії (+6,36 тис.; +1,6%) та Іспанії (+3,05 тис.; +1,3%). Водночас кількість біженців з України із тимчасовим захистом зменшилася в Данії (на 2,25 тис.; -6,1%), Франції (-660; -1,1%), Австрії (-420; -0,5%) та Литві (-155; -0,3%).

Загалом найбільша кількість осіб із тимчасовим захистом станом на кінець січня було зареєстровано у (1,17 млн осіб; 27,3% від їх загальної кількості у ЄС), Польщі (993,02 тис.; 23,2%) та Чехії (394,99 тис.; 9,2%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (36,2), Польщі (27,1) та Естонії (26), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.

Станом на 31 січня 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили майже половину (44,8%), діти – майже третину (31,8%), а дорослі чоловіки – близько чверті (23,4%).

Зауважимо, що серед українських біженців зростає частка чоловіків – на початок січня вона становила 23,2%, на кінець жовтня 2024 року – 22,7%. Наприкінці 2023 року дорослих чоловіків було 20,7% від загального числа біженців з України, а весною 2023 року – 18,8%.

Кількість українських біженців у ЄС станом на 31 січня 2024 року

Як повідомлялося, за оцінками Національного банку України, впродовж 2024 року з України виїхало близько 500 тис. осіб. 2025 році очікується продовження чистого відпливу зовнішніх мігрантів на рівні 200 тис. осіб, натомість з 2026 року почнеться чисте повернення мігрантів в Україну (близько 0,2 млн осіб), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 0,5 млн осіб), очікують у НБУ.

Автор: 

біженці (688) Євростат (25) мігранти (430) міграція (214) Євросоюз (5072)


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Топ коментарі
+11
У Сцянича рєйтінґ растьот, але люди втікають. Такий собі парадокс Боневтічеллі
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10.03.2025 21:05
+7
Якщо раніше я отримував 0% з надр, то тепер буде 0 в квадраті плюс частка втікунів, заживу не гірше від француза чи швейцарця
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11.03.2025 10:10
+6
В шию. Уроки вивчи.
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10.03.2025 20:52
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Ухилянтів треба гнати в шію назад!
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10.03.2025 20:45 Відповісти
В шию. Уроки вивчи.
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10.03.2025 20:52 Відповісти
О, дрищ вискочив і почав нити... І до тебе доберуться, ухилянтику...
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11.03.2025 07:09 Відповісти
Хто до мене добереться, Діма? Дядечку Сем прийде?
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13.03.2025 01:56 Відповісти
Вийди на вулицю і побачиш купу заприсяжених , заброньованих та навчаних поводженню зі зброєю ухилянтів - поліціянтів, ТЦКунів, судійських, прокурорских , депутатських від "Слюні народу" , податківців, митників , ЗЕчиновників в ОДА ...

А це виїзджають ті , хто хоче жити , а не "обнулятися" за продовження нескінченої влади Найвеличнішого та його ЗЕкоМАНДИ за рахунок продовження нескінченої війни.

Це ж яким ДУРНЕМ треба бути , щоб не розуміти - що коїться всередині країни на 4-му році цієї геноцидної ( для України ) війни!
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11.03.2025 14:14 Відповісти
Приїдь на фронт, чи хоча б близько до нього, або сходи в шпиталь... Побачиш Людей, що не ниють, як ти і не шукають виправдань, а воюють з супостатом і потребують ротації, щоб трохи відпочити та підлататись! А така шмаркля як ти може тільки булькати! Тіпа, якщо тих всіх, про кого ти тут написав, відправити у військо, то і ти побіжиш? Та ні! Ще глибше заб'єся під мамкину спідницю, якщо ти не кацапський троль... Ти хоч уявляєш, що було б, якщо всю поліцію і тцк відправити воювати? Ні, бо ти дурніший навіть ЗЕкоМАНДИ!
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11.03.2025 16:36 Відповісти
Поперло рюзьгі хамство ! Але підлизав ЗЕвладі та її структурам ти дуже добре!
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12.03.2025 12:01 Відповісти
Ботоферма рашистська, ти ж палишся на дрібницях! От твій комент ніби-то проукраїнський з претензіями до влади, які у всіх є, та якби не гіменце, вставлене проміж патріотичнох гасел! Ось воно:
- "А це виїзджають ті , хто хоче жити , а не "обнулятися" за продовження нескінченої влади Найвеличнішого та його ЗЕкоМАНДИ за рахунок продовження нескінченої війни."
І тут однозначна скабеєвщина! Виправдовування ухилянтства під виглядом розуміння, якщо ті не воюють, то і я втечу... Ну і після цього ухилянта треба зрозуміти, пожаліти та обійняти...
Кожний відповість за свої злочини (ухилянтство це теж злочин, як і підбурювання до нього)!
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12.03.2025 14:46 Відповісти
на 25 000 помножити на таксу виросли статки бандитів з працівників ТЦК
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10.03.2025 20:45 Відповісти
"частка чоловіків зростає"? Яким чином? Плісняві ломонолись?
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10.03.2025 20:51 Відповісти
У Сцянича рєйтінґ растьот, але люди втікають. Такий собі парадокс Боневтічеллі
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10.03.2025 21:05 Відповісти
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11.03.2025 09:27 Відповісти
яким чином ? як чулувіки втікають ?
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10.03.2025 21:07 Відповісти
Бізнес процвітає.
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10.03.2025 21:11 Відповісти
Частка чоловіків зростае? Та у прикордонників та митників частка відкатів зростае. Мож подумати ож чоловіки такі розумні, а прикордонникі тупі.
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10.03.2025 21:20 Відповісти
да там не только пограничники зарабатывают, но и прокуроры, менты, таможенники. Все и в теме, и в доле
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10.03.2025 22:17 Відповісти
цікаво, чому відсутні дані з Італії та Португалії
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10.03.2025 21:28 Відповісти
"Справочки" продают уже оптом))
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10.03.2025 22:01 Відповісти
к сожалению это уже не просто статистика, а многомиллиардные потери для экономики. Ведь люди - это ключевой ресурс, что нужен для ее восстановления
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10.03.2025 22:16 Відповісти
Очень малый % вернется.
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10.03.2025 23:54 Відповісти
Не правда. Чим більше втіче, тим більше грошей з рідкоземельних металів дістанеться ти хто лишився. Так шо все чотко!!!
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11.03.2025 09:28 Відповісти
Якщо раніше я отримував 0% з надр, то тепер буде 0 в квадраті плюс частка втікунів, заживу не гірше від француза чи швейцарця
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11.03.2025 10:10 Відповісти
Ну так чого тоді всі так паряццо шо віддамо американцям ці рідкоземи за безцінь? Якщо пересічному від цього не холодно не жарко?
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11.03.2025 10:12 Відповісти
Чоловіків? Серед цих осіб чоловічої статі чоловіків небагато - в основному хто за кордоном на реабілітації після поранення.
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11.03.2025 09:07 Відповісти
Останнім часом приїжджають пенси та справді каліки, хто фізично а хто на голову. Принаймні в Район Гамбурга де я працюю. Молодих бугаїв ще з 22-23 років повно.
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11.03.2025 12:48 Відповісти

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