Кількість українських біженців у ЄС збільшилась на 25 тисяч за місяць, частка чоловіків зростає, – Євростат. ІНФОГРАФІКА

Станом на 31 січня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

За місяць їх кількість зросла на 25,53 тис. осіб (на 0,6%), йдеться в повідомленні Євростату.

Найбільше зросла кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту у Німеччині (на 8,8 тис. Або на0,8%), Чехії (+6,36 тис.; +1,6%) та Іспанії (+3,05 тис.; +1,3%). Водночас кількість біженців з України із тимчасовим захистом зменшилася в Данії (на 2,25 тис.; -6,1%), Франції (-660; -1,1%), Австрії (-420; -0,5%) та Литві (-155; -0,3%).

Загалом найбільша кількість осіб із тимчасовим захистом станом на кінець січня було зареєстровано у (1,17 млн осіб; 27,3% від їх загальної кількості у ЄС), Польщі (993,02 тис.; 23,2%) та Чехії (394,99 тис.; 9,2%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (36,2), Польщі (27,1) та Естонії (26), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.

Станом на 31 січня 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили майже половину (44,8%), діти – майже третину (31,8%), а дорослі чоловіки – близько чверті (23,4%).

Зауважимо, що серед українських біженців зростає частка чоловіків – на початок січня вона становила 23,2%, на кінець жовтня 2024 року – 22,7%. Наприкінці 2023 року дорослих чоловіків було 20,7% від загального числа біженців з України, а весною 2023 року – 18,8%.

Як повідомлялося, за оцінками Національного банку України, впродовж 2024 року з України виїхало близько 500 тис. осіб. 2025 році очікується продовження чистого відпливу зовнішніх мігрантів на рівні 200 тис. осіб, натомість з 2026 року почнеться чисте повернення мігрантів в Україну (близько 0,2 млн осіб), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 0,5 млн осіб), очікують у НБУ.