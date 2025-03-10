В Україні запускають "єЧергу" для порожніх вантажівок. Вона діятиме на найбільших пунктах пропуску

Міністерство розвитку громад та територій України запускає запис до окремих черг для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн на п'яти пунктах пропуску. Це має забезпечити більш прогнозований час перетину кордону в рамках системи "єЧерга".

Про це йдеться в повідомленні Мінгромад.

Зокрема, йдеться про одні з найбільших пунктів пропуску:

Ужгород – Вишнє Нємецьке (Словаччина);

Краківець – Корчова (Польща);

Шегині – Медика (Польща);

Рава-Руська – Гребенне (Польща);

Чоп – Захонь (Угорщина).

Запис у новий тип черги для порожніх вантажівок буде відкрито в наступні дати:

о 12:00 11 березня (Ужгород – Вишнє-Нємецьке),

18 березня (Краківець – Корчова, Шегині – Медика, Рава-Руська – Гребенне),

25 березня (Чоп – Захонь).

Черги для порожніх у своїй назві будуть містити відповідну позначку, наприклад "Чоп – Захонь (для порожніх вантажівок понад 7,5 тонн).

У Мінгромад зауважили, що вантажівки, які перевозять товари з особливим режимом зберігання та забирають вантаж незадовго до перетину кордону, мають реєструватись у чергу для завантажених, оскільки в такому випадку система "єЧерга" верифікує відповідний код вантажу та черга буде збережена.

У разі ж якщо транспорт буде зареєстрований у порожню чергу, а згодом буде виявлена митна декларація на вантаж, то черга буде скасована автоматично.

Раніше стало відомо, що система "єЧерга" для перетину кордону впродовж березня буде масштабована на всі вантажівки ліцензованих перевізників.

Як повідомлялося, в березні минулого року в системі "єЧерга" додали оновлення для вантажівок, зокрема, номерний знак причепу вантажівки та окремі позначки для машин спеціальних, гуманітарних або поштових рейсів.

Перед тим Кабінет Міністрів поширив дію електронної системи для перетину кордону "єЧерга" на водіїв легкових авто.