Підтримка малого бізнесу в Україні: Євросоюз оголосив конкурс проєктів на 1,6 мільярда євро

Європейський Союз оголосив новий конкурс проєктів підтримки малого бізнесу в Україні та допомоги постраждалому від війни населенню.

Про це йдеться в повідомленні Європейської Комісії, передає Укрінформ.

Загальна сума, виділена на ініціативу, становить 1,6 млрд євро у вигляді бюджетних гарантій та грантів змішаного фінансування.

"Європейський Союз оголосив новий конкурс на пропозиції з підтримки малого бізнесу, уражених війною спільнот та для залучення інвестицій у відновлення України. В межах Українського фонду наглядова рада з рамкового інвестиційного інструменту затвердила нову ініціативу, спрямовану на розширення доступу до банківської фінансової підтримки для мікро- , малих і середніх підприємств", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, ініціатива ЄС заохочує фінансові інституції надавати допомогу малому бізнесу в уражених війною регіонах України, особливо тим, які надають робочі місця ветеранам, переселенцям та людям, що повертаються у свої домівки, а також малим фермерським господарствам.

Фінансова програма має на меті також підтримку підприємництва на мікрорівні, особливо стартапів за участю жінок, молоді та людей із обмеженими можливостями, проєктів розмінування, зокрема сільгоспземель.

Український рамковий інструмент із інвестицій є частиною Українського фонду загальним обсягом 50 млрд євро та призначений для залучення приватних і державних інвестицій у відбудову та відновлення в Україні.

Цей фінансовий інструмент має фінансування 9,3 млрд євро, зокрема 7,8 млрд євро кредитного та 1,5 млрд євро змішаного. Метою програми є мобілізація до 40 млрд євро для інвестування у відновлення та модернізацію України.

Перший такий конкурс Європейська комісія оголошувала у вересні 2024 року.

Як повідомлялося, результати дослідження Індекс настроїв малого бізнесу за 2024 рік свідчать про те, що наразі 21% підприємців вважають, що справи у їхнього бізнесу просуваються добре (проти 19% у 2023 році), а 27,5% оцінюють ситуацію як нейтральну. Водночас зросла частка тих, хто оцінює стан справ погано – з 39% до 51,5%.