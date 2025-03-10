Україна за 30 років існування ОВДП залучила понад 3,3 трильйона гривень

Україна за 30 років з моменту першого випуску облігацій внутрішньої державної позики залучила понад 3,3 трлн грн через ОВДП.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

"10 березня 1995 року відбувся перший випуск ОВДП – це стало важливим кроком у розвитку фінансового ринку країни. [...] На перших аукціонах, проведених у 1995 році (28 аукціонів), було розміщено ОВДП на суму 30,4 млрд тоді ще карбованців. Номінальна вартість однієї облігації становила 100 млн карбованців (1000 грн)", – сказано в повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що спочатку ОВДП були орієнтовані переважно на банки та державні установи, але з часом ринок розширювався, залучаючи ширше коло інвесторів.

Завдяки співпраці з експертами Світового банку Україні вдалось провести реформи на первинному ринку ОВДП та наблизити його до найкращих світових стандартів. Суттєвим кроком уперед стало приєднання України до міжнародної депозитарної системи Clearstream у 2019 році, що розширило можливості залучення капіталу та сприяло глибшій інтеграції українського ринку цінних паперів у світову фінансову систему.

Мінфін також зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році саме облігації стали одним із важливих джерел фінансування оборонних потреб.

"ОВДП продовжують бути одним із найнадійніших фінансових інструментів. Вони дозволяють зберегти та примножити заощадження, адже їхня дохідність мінімізує вплив інфляції: у гривні це 15,1 – 16,8% річних, у доларах США – 4,5%, а в євро – 3,2%. При цьому держава гарантує повернення 100% вкладених коштів, а дохід для фізосіб не оподатковується", – нагадали в Мінфіні.

Як повідомлялося, станом на 1 березня 2025 року в обігу перебувають ОВДП на понад 1,84 трлн грн, при цьому обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (з 1 березня минулого року до 1 березня цьогоріч) зріс на 33% – до 267 млрд грн.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів спільно з Національним банком України 19 лютого провели свій перший аукціон із обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку. Аукціони з обміну державних облігацій (switch-аукціони) дають змогу обмінювати раніше випущені державні боргові інструменти (інструменти, які будуть невдовзі погашатись, або неліквідні інструменти) на нові або нещодавно розміщені папери.