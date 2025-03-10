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Середня зарплата в Україні зростає третій місяць поспіль. Кому роботодавці пропонують найбільше?

Середня зарплата в Україні зростає третій місяць поспіль, – дослідження

Середня зарплата в Україні за лютий цього року збільшилася до 23 500 грн, що на 500 грн більше порівняно з січнем.

Про це йдеться в дослідження сервісу з пошуку роботи Work.ua. 

Серед областей із найбільшою кількістю вакансій середні зарплати зросли наступним чином:

  • на Київщині – 26 500 грн, на 500 грн поорівняно з січнем;
  • на Львівщині – 24 900 грн, +900 грн;
  • в Одеські області – 22 500 грн, +500 грн;
  • у Харківській області – 21 500 грн, +500 грн.

Водночас у Дніпропетровській області розмір середньої зарплати залишився незмінним – 22 500 грн.

Найбільше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:

  • "Телекомунікації та зв'язок" – 30 000 грн, +9% до січня;
  • "Страхування" – 27 750 грн, +7%;
  • "ЗМІ, видавництво, поліграфія" – 24 000 грн, +7%;
  • "IT, комп'ютери, інтернет" – 29 250 грн, +6%;
  • "Будівництво, архітектура" – 30 000 грн, +5%;
  • "Нерухомість" – 50 000 грн, +5%;
  • "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" – 50 000 грн, +5%.

До того стало відомо з даних цього самого дослідження, що через три роки після повномасштабного вторгнення Росії ринок праці в Україні відновився на 93% від довоєнного рівня.

Раніше повідомлялося з посиланням на дані Державнох служби статистики, що середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року збільшилася на 23% порівняно з показником попереднього року й становила 21 473 грн.

Перед тим директорка Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк розповіла, що на сьогодні в Україні найбільші заробітні плати – у військових. Водночас серед підприємств невійськового сектору найбільше продовжують заробляти в IT-галузі.

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безробіття (342) дослідження (380) робота (863) зарплата (1115)


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Лапшоїд звичайний.
Його середня збільшується завдяки регулярній статистиці мародерів.
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10.03.2025 19:04 Відповісти
у нас во все времена умели манипулировать статистикой. там в самой методологии заложена некорректность общей картины
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10.03.2025 22:21 Відповісти
Какой пейсдежь, нах...
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10.03.2025 19:31 Відповісти
може й правда, але як би ви не заганяли зп, а відсутність броні + можливість бронювання працівника через три місяці від влаштування..до лампочки ці зп
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10.03.2025 19:41 Відповісти
я так понимаю это с учетом з/п руководителя Укрпочты, который получает больше Трампа
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10.03.2025 22:19 Відповісти
Зростає тількі кількість брехні
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11.03.2025 01:49 Відповісти
Мабуть ми в якійсь другій країни живемо...або нас зешобла всіх за дурнів має.....
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11.03.2025 06:03 Відповісти

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