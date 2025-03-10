Середня зарплата в Україні зростає третій місяць поспіль. Кому роботодавці пропонують найбільше?
Середня зарплата в Україні за лютий цього року збільшилася до 23 500 грн, що на 500 грн більше порівняно з січнем.
Про це йдеться в дослідження сервісу з пошуку роботи Work.ua.
Серед областей із найбільшою кількістю вакансій середні зарплати зросли наступним чином:
- на Київщині – 26 500 грн, на 500 грн поорівняно з січнем;
- на Львівщині – 24 900 грн, +900 грн;
- в Одеські області – 22 500 грн, +500 грн;
- у Харківській області – 21 500 грн, +500 грн.
Водночас у Дніпропетровській області розмір середньої зарплати залишився незмінним – 22 500 грн.
Найбільше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:
- "Телекомунікації та зв'язок" – 30 000 грн, +9% до січня;
- "Страхування" – 27 750 грн, +7%;
- "ЗМІ, видавництво, поліграфія" – 24 000 грн, +7%;
- "IT, комп'ютери, інтернет" – 29 250 грн, +6%;
- "Будівництво, архітектура" – 30 000 грн, +5%;
- "Нерухомість" – 50 000 грн, +5%;
- "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" – 50 000 грн, +5%.
До того стало відомо з даних цього самого дослідження, що через три роки після повномасштабного вторгнення Росії ринок праці в Україні відновився на 93% від довоєнного рівня.
Раніше повідомлялося з посиланням на дані Державнох служби статистики, що середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року збільшилася на 23% порівняно з показником попереднього року й становила 21 473 грн.
Перед тим директорка Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк розповіла, що на сьогодні в Україні найбільші заробітні плати – у військових. Водночас серед підприємств невійськового сектору найбільше продовжують заробляти в IT-галузі.
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