Середня зарплата в Україні зростає третій місяць поспіль. Кому роботодавці пропонують найбільше?

Середня зарплата в Україні за лютий цього року збільшилася до 23 500 грн, що на 500 грн більше порівняно з січнем.

Про це йдеться в дослідження сервісу з пошуку роботи Work.ua.

Серед областей із найбільшою кількістю вакансій середні зарплати зросли наступним чином:

на Київщині – 26 500 грн, на 500 грн поорівняно з січнем;

на Львівщині – 24 900 грн, +900 грн;

в Одеські області – 22 500 грн, +500 грн;

у Харківській області – 21 500 грн, +500 грн.

Водночас у Дніпропетровській області розмір середньої зарплати залишився незмінним – 22 500 грн.

Найбільше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:

"Телекомунікації та зв'язок" – 30 000 грн, +9% до січня;

"Страхування" – 27 750 грн, +7%;

"ЗМІ, видавництво, поліграфія" – 24 000 грн, +7%;

"IT, комп'ютери, інтернет" – 29 250 грн, +6%;

"Будівництво, архітектура" – 30 000 грн, +5%;

"Нерухомість" – 50 000 грн, +5%;

"Топменеджмент, керівництво вищої ланки" – 50 000 грн, +5%.

До того стало відомо з даних цього самого дослідження, що через три роки після повномасштабного вторгнення Росії ринок праці в Україні відновився на 93% від довоєнного рівня.

Раніше повідомлялося з посиланням на дані Державнох служби статистики, що середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року збільшилася на 23% порівняно з показником попереднього року й становила 21 473 грн.

Перед тим директорка Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк розповіла, що на сьогодні в Україні найбільші заробітні плати – у військових. Водночас серед підприємств невійськового сектору найбільше продовжують заробляти в IT-галузі.